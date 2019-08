Googles Play Store wird aufgehübscht - Musik fliegt

Der Google Play Store bekommt einen neuen Look. Dominant in dem App-Store für Android ist nun die Farbe Weiß. Auch die Navigation wurde geändert. Sie soll natürlich benutzerfreundlicher als zuvor sein.

Das visuelle Redesign entspricht ganz der Google eigenen Designsprache namens Material Design – flach, minimalistisch, kartenähnlich und aufgeräumt. Die Farben, die bisher Kategorien angezeigt haben, stechen jetzt wesentlich weniger ins Auge.

Separate Bereiche – aber Musik fällt raus

Neben der Farbwahl gibt es auch Neuordnungen. Google erklärt in einem Blogbeitrag die neue Navigation; für Smartphones am unteren Bildschirmrand, bei Tablets und für Chrome-OS-Nutzer am linken Rand. Die Suche soll damit schneller und leichter gehen. Games, Apps, Filme und Bücher können jeweils separat voneinander gesucht werden. Musik ist nicht dabei – die muss man über die Navigation suchen.

Erst im April hatte Google unabhängige Musiker rausgeschmissen und den Google Play Artist Hub, bei dem Musikschaffende Aufnahmen verkaufen konnten, geschlossen. Dafür wurde vergangenes Jahr der Streamings-Dienst YouTube-Music gestartet.

Einheitliche Icons und kein Dark Mode

Damit der Look im Play Store noch einheitlicher wird, gibt es nur noch eine durchgängige Icon-Form. Dies hatte Google bereits vor einiger Zeit angekündigt. Einen Dark Mode gibt es allerdings noch nicht. Auch hier hatte Google eigentlich bereits gesagt, diesen für alle seiner Apps einzuführen.

