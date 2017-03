(Bild: dpa, Google)

Nutzer des Google-Lautsprechers Home werfen dem Hersteller vor, Werbung in den integrierten Sprachassistenten einzuspeisen. Sie erhielten Hinweise auf den Kinostart des Films "Die Schöne und das Biest" – ohne danach gefragt zu haben.

Besitzer des Google-Lautsprechers Home berichten via Reddit und Twitter darüber, dass das bislang nur in den USA verfügbare Gerät unaufgefordert Hinweise für den Kinostart des Disney-Films Die Schöne und das Biest abspielt. Google dementierte daraufhin den Vorwurf, über seinen Sprachassistenten Werbung auszuspielen.

Der Hinweis auf den Film wurde in die Funktion "Mein Tag" eingebunden, über die der Lautsprecher unter anderem Informationen zum Wetter, zu aktuellen Terminen und der Verkehrslage auflistet. Inmitten dieser Informationen ertönt folgener Wortlaut: "By the way, Disney’s live action Beauty and The Beast opens today. In this version of the story, Belle is the inventor instead of Maurice. That rings truer if you ask me. For some more movie fun, ask me something about Belle”. Dann fährt die Stimme mit dem Vorlesen von Nachrichtenschlagzeilen fort.

Einige Nutzer gaben laut The Verge an, den Hinweis erhalten zu haben obwohl sie weder Informationen zum Thema Film abboniert noch via Google nach dem betreffenden Film gesucht hätten. Laut Google sei der Hinweis nicht als Werbung gedacht gewesen. Man experimentiere damit, über den sprechenden Assistenten passende Inhalte für Nutzer hervorzuheben. Gleichzeitig räumte Google gegenüber The Verge ein: "Wir hätten es in diesem Fall besser machen können." (Mit Material der dpa) / (msi)