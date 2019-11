Grafikkarte mit AMD Radeon RX 5500 im ersten Test

AMD hat sie zwar bereits im Oktober vorgestellt, aber kaufen kann man die Radeon RX 5500 bis heute nicht, zumindest nicht einzeln. In Komplettrechnern taucht sie inzwischen aber auf, etwa im HP Pavilion TP01-0004ng, den wir zu Testzwecken anforderten. Die RX 5500 könnte eine attraktive GPU-Alternative im Preisbereich unter 200 Euro werden.

Die Grafikkarte im Testrechner hat 4 GByte Videospeicher und entspricht AMDs Referenzdesign. Auf der Produktseite zum Pavilion-PC spricht HP fälschlicherweise von einer "Radeon RX 5300XT", von der unsere Kontakte bei den Grafikkartenherstellern jedoch bislang nichts wissen.

Nachfolgerin für die Radeon RX 580

Die Radeon-5500-Familie soll die Polaris-Karten der Radeon RX-500-Serie ablösen. Die technischen Daten sind seit der Vorstellung der Radeon RX 5500 bekannt. Ihr Navi 14 genannter Grafikchip nutzt die neue RDNA-Architektur und wird in 7 nm Strukturbreite gefertigt. Die GPU enthält 1408 Shader, 32 Rasterisierungs- und 88 Textureinheiten.

Der 4 oder 8 GByte große GDDR6-Speicher läuft mit 1750 MHz und schaufelt 224 GByte/s über seine 128 Datenleitungen. Außerdem beherrscht Navi 14 PCIe 4.0, die Radeon RX 5500 kann aber nur acht statt 16 PCIe-Lanes nutzen.

Das Referenzdesign der Radeon RX 5500 hat zwei DisplayPorts und einen HDMI-Ausgang.

RX 5500 vs. RX 580 und GeForce 1660 OC

Für die Messungen transplantierten wir die Radeon RX 5500 in unser übliches Grafikkarten-Testsystem mit einem Intel Core i7-8700K und 32 GByte RAM. Die Benchmarks sehen die Referenzkarte in etwa auf Augenhöhe mit der Radeon RX 580.

Im 3DMark Fire Strike erzielt die RX 5500 12.111 Punkte, die werksübertaktete Sapphire RX 580 Nitro+ hingegen 12.744 Punkte. Dazwischen liegt die ebenfalls mit Werksturbo laufende Gigabyte GeForce GTX 1660 OC von Nvidia mit 12.525 Punkten.

Über den achtpoligen Stromstecker versorgt sich die Karte mit Energie.

Den eingebauten Benchmark des Action-Adventures Shadow of the Tomb Raider bewältigt die RX 5500 in Full HD mit Ultra-Detailstufe, SMAA und 16-facher anisotroper Filterung mit durchschnittlich 59 fps (Bilder pro Sekunde), die RX 580 liegt mit 65 fps knapp davor, die GTX 1660 führt mit 69 fps.

Ähnlich sehen die Abstände in Far Cry 5 aus, wo es 72 fps (RX 5500) zu 75 fps (RX 580 Nitro+) zu 85 fps (GTX 1660 OC) ausgeht.

Höhere Effizienz

Die neue "kleine" Navi-Karte nimmt mit 3D-Last zwischen 120 (3DMark) und 133 Watt (FurMark) auf, im Leerlauf mit einem angeschlossenen Monitor sine es nur noch etwa 7 Watt. Damit liegt sie praktisch auf dem Niveau der GeForce GTX 1660 (128/10 Watt) und ist deutlich genügsamer als die Radeon RX 580 (207/12 Watt). AMD hat also seine Hausaufgaben erledigt.

Preisfrage(n)

Allerdings steht der Grafikkartenmarkt nicht still. Nvidia hat vor kurzem die GeForce GTX 1660 Super vorgestellt, die deutlich mehr Performance bei beinahe unveränderter Leistungsaufnahme liefert; der Preis ist nur moderat gestiegen.

Zur Einordnung: Die Radeon RX 580 gibt es bereits ab rund 160 Euro, die 4-GByte-Version startet unter 150 Euro. Daran gemessen müsste die Radeon RX 5500 mit 8 GByte weit unter der 200-Euro-Marke landen – das wäre eine erfreuliche Entwicklung für Gamer, die vornehmlich in Full HD spielen. Offizielle Aussagen zum Preis im Einzelhandel gibt es bislang allerdings noch nicht. (bkr)