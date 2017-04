Heute fällt der Startschuss für AMDs Radeon-Grafikkarten der RX-500-Serie, die sich von ihren Vorgängern vor allem durch höhere Taktraten absetzen. Für ein Modell hat AMD sogar einen neuen Chip entwickelt.

Viel Neues bietet AMD mit den Radeon-Karten der RX-500-Serie nicht, vielmehr handelt es sich wie erwartet um ein Refresh der Polaris-Architektur. Die Radeon RX 580, RX 570 und RX 560 lösen ihre jeweiligen Vorgänger der RX-400-Familie zu vergleichbaren Preisen ab; ihre GPUs heißen Polaris 20 und Polaris 21. Neu hinzugekommen ist die Radeon RX 550 mit dem Polaris-12-Chip.

Aufgrund von Fortschritten und Verfeinerungen bei der Fertigung sollen die neuen Modelle in bestimmten Nutzungsszenarien energiesparsamer sein. So verspricht AMD nicht nur, dass die Leistungsaufnahme der RX 580 mit einem Bildschirm über fünf Watt niedriger ausfalle als bei der RX 480, im Zweischirmbetrieb steige der Stromverbrauch nur um rund 1,5 statt knapp 8 Watt. Die Medienwiedergabe gelingt laut Hersteller nun ebenfalls effizienter: Zog die RX 480 bei der Wiedergabe eines Full-HD-Videos auf YouTube noch rund 39 Watt, benötige die RX 580 nur noch 14 Watt.

Mehr Takt durch höhere TDP



Die Sapphire Nitro+ RX 580 ist mit einem 6-Pin- und einem 8-Pin-Stromanschluss ausgestattet. Zusätzlich kann AMD bei einigen neuen Modellen den Taktspielraum besser ausnutzen: Die RX 580 läuft im Boost mit 1340 MHz nun gut 80 MHz schneller und hat einen um 137 MHz höheren Basistakt. Allerdings hebt AMD die Thermal Design Power von vormals 150 Watt auf 185 Watt an. Die RX 480 hatte insbesondere über den PEG-Slot mit einer zu hohen Leistungsaufnahme zu kämpfen. Bei der RX 570 steigt der Basistakt deutlich von 926 auf 1168 MHz, aber auch sie darf sich statt 120 Watt (RX 470) nun 150 Watt genehmigen.

Eine kleine Überraschung gibt es bei der RX 560, mit der AMD E-Sports-Gamer im Visier hat. Sie darf nun offenbar alle 16 Compute Units (CU) des Polaris-21-Chips nutzen und verfügt damit über 1024 Shader Units. Bei der Polaris-11-GPU der RX 460 hatte AMD noch 2 CUs abgeschaltet. Zudem steigt der Basistakt um 85 MHz, der Boost-Takt um 75 MHz.

Preiswerte Multimedia-Karte

In der neuen RX 550 steckt offenbar eine halbierte Polaris-21-GPU. Mit nur 8 Compute Units und maximal 2 GByte GDDR5-Speicher eignet sie sich nur für einfache Spiele. Da sie aber wie alle anderen Polaris-Modelle 4K-Videoformate wie HEVC dekodieren und Displays via HDMI 2.0b oder DisplayPort 1.4 anbinden kann, dürfte sie eine gute Multimedia-Karte abgeben. Dazu passt auch der angestrebte Preis von "unter 99 Dollar" sowie die Aussage, es werde Partnerkarten in halber Bauhöhe geben. Ihren Energiebedarf deckt die Radeon RX 550 komplett über den PCIe-Steckplatz, die TDP gibt AMD mit 50 Watt an.

Erste Partnerkarten der Radeon RX 580 und RX 570 mit selbst entwickelten Kühlern sind bereits im Markt verfügbar.