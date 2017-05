Für das 3D-Actionspiel Prey empfiehlt Nvidia den neuen Grafiktreiber 382.05 WHQL. Auch für Battlezone und Gears of War 4 ist er optimiert.

Nvidia hat einen neuen Grafik-Treiber veröffentlicht, der für das am 5. Mai erscheinende 3D-Action-Spiel Prey optimiert ist. Außerdem will der Hersteller auch Anpassungen für die Spiele Battlezone und Gears of War 4 in den neuen GeForce-Treiber 382.05 WHQL integriert haben.

Gears of War soll nach den Intro-Videos nicht mehr abstürzen, wenn das Spiel von einer GeForce GTX 1080 Ti gerendert wird. Die Spiele No Man's Sky und World of Talks sollen im SLI-Modus nun weniger Probleme verursachen. Die Abstürze beim Hochfahren des Computers sollen der Vergangenheit angehören. In Multimonitor-Konfigurationen sollen sich die erweiterten Displays nach längerem Nichtstun nun problemlos schlafen legen. Weitere Neuerungen listen die Release Notes auf (PDF).

Der Treiber unterstützt Nvidia-Grafikkarten der Serien GeForce 400 bis GeForce 900 und die aktuellen Pascal-Grafikkarten GeForce GTX 1000. Er steht als knapp 380 MByte großes Paket auf der Nvidia-Website zum Download bereit.