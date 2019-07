Gravitationswelle, Klimawandel, dunkle Materie, ... - die 69. Tagung der Nobelpreisträger ist eröffnet

39 Nobelpreis- und zwei Turing-Preisträger, sowie 580 "young scientists" aus der ganzen Welt sowie zahlreiche Gäste treffen sich in dieser Woche in Lindau am Bodensee, um über aktuelle Themen der Physik wie Gravitationswellen, dunkle Materie und Energie und Laserphysik zu diskutieren. Aber auch der Klimawechsel und die Gefährdung der freien Wissenschaft stehen prominent auf dem Programm. Das machte in ihrer Eröffnungsrede Bettina Gräfin Bernadotte af Wisborg unmissverständlich deutlich, die auch auf ihre junge Landsmännin Greta Thunberg und die Bewegung Friday for Future hinwies.

Mit hübschen Hütchen und engagierter Rede, bei der sie auch intensiv auf den Klimaschutz einging: Gräfin Bettina Bernadotte (Bild: Andreas Stiller)

Auch die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karlicek, unterstrich diese Herausforderung -- das Ministerium ist der Hauptsponsor der Lindauer Meetings -- und zeigte die Bedeutung unabhängiger Wissenschaft am Beispiel von Alexander von Humboldt auf, dessen 250. Geburtstag man in diesem Jahr feiert. Frau Karlicek lobte die internationale Kooperation von Wissenschaftlern und ging dabei auch auf das Telekop MeerKAT in Südafrika ein, dem Partnerland des diesjährigen Meetings -- nur vergaß sie dabei, zu erwähnen, dass ihr Ministerium aus dem großen, weltweiten Teleskopprojekt SKA vor einigen Jahren ausgestiegen ist. Immerhin, einige deutsche Universitäten und vor allem die jetzt im Mai beigetretene Max-Planck-Gesellschaft machen weiter.

Bundesministerin Kalicek helt ihre Begrüßungsrede in (perfektem) Englisch, entgegen eine Richtlinie der Bundesregierung, die Deutsch für solche Anlässe vorsieht. (Bild: Andreas Stiller)

Im anschließenden Gespräch zeigte sich Gräfin Bernadotte sehr erfreut, dass Anja Karlicek ihren Vortag vor dem internationalen Plenum in Englisch gehalten hat, obwohl es eine Richtlinie gibt, die den Ministern Deutsch als Vortragssprache "empfiehlt".

Für freie Wissenschaft, gegen Nationalismus

Die anschließende Keynote hielt Physik-Nobelpreisträger Brian Smith – es war ein flammendes Plädoyer für die offene, freie Wissenschaft weltweit, gegen stumpfen Nationalismus und Populismus. Es reiche nicht, auf Trump zu schimpfen, man müsse als Wissenschaftler viel mehr tun. Man müsse auch bereit sein, seine eigenen Arbeiten offenzulegen und nachvollziehbar zu machen, nicht nur Resultate zu veröffentlichen. Es helfe nicht, wenn man paranoid seine Arbeit vor geistigem Diebstahl schützt, man müsse Daten, Programme und alle wichtigen Zusatzinformationen teilen.

"Wir stehen vor großen Problemen, aber sie sind lösbar, wenn ihr es nur wollt" – damit richtete sich Smith, der sowohl die amerikanische als auch die australische Staatsbürgerschaft besitzt, direkt an die 580 Studenten, Doktoranden und Postdocs aus aller Welt (so saß der Autor dieses Beitrags zwischen einem indischen Studenten der Quantenphysik, der in Brüssel studiert, und einem nepalesischen Computerwissenschaftler, der in Norwegen seinen Doktor macht).

Und so lautet auch das Thema des ersten Pressetalks am Montag "The End of International Collaboration in Science? How Nationalism Threatens an Open Scientific World" mit dem britischen Physik-Nobelpreisträger Konstantin Novoselov, dem ehemaligen CERN-Chef Rolf-Dieter Heuer und zwei jungen Wissenschaftlern im Panel.

Das diesjährige Meeting steht zwar unter dem Zentralthema Physik, Geladen sind aber auch zahlreiche Physiker, die, wie etwa Stefan Hell, einen Chemie-Nobelpreis erhalten haben. Mit Harald von Hausen ist auch ein Preisträger der Medizin dabei und es nimmt wie auch schon 2016 der Friedensnobelpreisträger des Jahres 2011, Tawakkol Karman aus dem Jemen, teil.

Erstmals dabei ist auch Wolfgang Ketterle, der 2001 den Nobelpreis für die Realisierung der Bose-Einstein-Kondensation erhielt. Und vor allem, das erfreute die junge südafrikanische Moderatorin der Eröffnungsveranstaltung besonders, mit Donna Strickland eine frischgebackene Physik-Preisträgerin. Es hatte 55 Jahre gedauert, bis endlich mal wieder eine Frau in dieser Disziplin einen Nobelpreis entgegennehmen konnte. (as)