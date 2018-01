(Bild: Pixabay / CC0)

Nutzt Samsung zu wenig Strom aus erneuerbaren Energien? Ja, meint Greenpeace und machte dies mit einem Plakat am Berliner Stadtschloss deutlich.

Greenpeace-Aktivisten haben mit einem Banner am Berliner Stadtschloss gegen den aus ihrer Sicht mangelnden Einsatz erneuerbarer Energien durch den südkoreanischen Elektronikriesen Samsung protestiert.

"Go 100 % renewable energy now" steht auf dem Transparent, das am Dienstagmorgen an der Nordseite über einem riesigen Werbeplakat von Samsung angebracht wurde. Zudem befestigten die etwa zehn Kletterer eine Sonne und ein Windradsymbol an dem Samsung-Plakat.

Samsung in der Pflicht

Derzeit nutze Samsung erneuerbare Energien nur in geringem Umfang, sagte der Greenpeace-Energieexperte Niklas Schinerl gegenüber dpa. Apple sei da schon viel weiter.

"Die IT-Branche wächst rasant und damit auch ihr Energieverbrauch. Desto wichtiger ist es, dass die Unternehmen erneuerbare Energien einsetzen", sagte Schinerl. Samsung als Sponsor der in Kürze beginnenden Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang stehe da in der Pflicht, mehr zu tun, betonte Schinerl.

Viele Großunternehmen setzen auf Selbstverpflichtung und beziehen ihren Strom aus erneuerbaren Energien. Apple war im letzjährigen Greenpeace-Ranking der wichtigsten Technikfirmen, die erneuerbare Energien einsetzen, auf dem ersten Platz gelandet. Microsoft hat aufgrund seines Ergebnisses seine Bemühungen verstärkt, Strom aus Windkraftanlagen zu beziehen. (dpa) / (olb)