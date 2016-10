Der Weg zu einer künstlichen Befruchtung ist ein zeitaufwendiger Prozess. Eine App der London Sperm Bank vereinfacht für Paare mit Kinderwunsch jetzt zumindest die Suche nach einem passenden Samenspender.

Die London Sperm Bank – die größte Samenbank Großbritanniens – hat eine App herausgebracht, die das Beschaffen von biologischem Material für Paare, die sich ein Kind wünschen, modernisieren soll. Technisch ist sie nicht viel mehr als eine mobile Version der Filter-Suchfunktion, die auf der Website der London Sperm Bank zu finden ist. Doch damit stellt sie so etwas wie den logischen nächsten Schritt beim Versuch dar, Reproduktionstechnologien stärker zur Normalität zu machen, berichtet Technology Review online in "Samenspender-Suche per App".

Nach Angaben der London Sperm Bank bekommen Nutzer der App automatische Benachrichtigungen, sobald neue Spender verfügbar sind. Der gesamte Weg bis zu einer künstlichen Befruchtung kann Jahre dauern, also wäre jede Beschleunigung von Teilen dieses Prozesses ein willkommener Fortschritt. Dazu bietet die neue App eine Wunschlisten-Funktion, mit der Interessenten angeben können, welche Eigenschaften sie von ihrem Spender erwarten. Wenn ein Passender verfügbar wird, bekommen sie eine Benachrichtigung.

Eine kurze Suche im App Store auf dem iPhone zeigt, dass es bereits einige andere mobile Sperma-Dienste gibt. Der Londoner allerdings ist der einzige, bei dem die Spender so intensiv überprüft werden – mehrere Medizinverbände und die Human Fertilisation and Embryology Authority der britischen Regierung sind daran beteiligt. Diese Unterstützung ist entscheidend für den Erfolg und die Zuverlässigkeit einer solchen App. Für viele Paare mit Kinderwunsch spielen die physischen Eigenschaften des Spenders eine große Rolle, doch die Überprüfung seiner medizinischen Geschichte ist eine unverzichtbare Voraussetzung.

