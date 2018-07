In den USA hat Audi seinen Ampelassistenten 2016 eingeführt. (Bild: Audi)

Hamburg hat einen Ampelphasenassistenten erfolgreich erprobt. Dieser soll nun in der gesamten Stadt eingeführt werden.

Mit neuartigen digitalen Ampelhelfern will die Stadt Hamburg den Verkehrsfluss auf den Straßen verbessern. Ein Test mit mehr als 60 Ampeln im Stadtgebiet sei erfolgreich verlaufen und werde nun mit einer weiteren Projektphase bis 2020 ergänzt, teilte die Verkehrsbehörde mit. Am Ende sollen die Autos aller Hersteller über ihre Bordsysteme sowie auch Radfahrer über eine App die aktuelle Prognose über die Ampelschaltungen auf ihrer Strecke auf das Display bekommen und ihr Fahrverhalten entsprechend anpassen. Von den 1750 Ampeln im Hamburger Stadtgebiet sollen rund 1000 in das System eingebunden werden.

Ähnlich einer "grünen Welle" bekommen Autofahrer angezeigt, in welchem Tempo sie am besten fahren sollten, um möglichst nicht an einer Ampel anhalten zu müssen. Sollte das in der erlaubten Geschwindigkeit nicht möglich sein, zählt ein Countdown die Zeit bis zur nächsten Grünphase. So soll unnötiges Verzögern, Anhalten und Beschleunigen an Ampelsignalen vermieden werden.

Partnerschaften

In dem Gemeinschaftsprojekt stellt die Stadt Hamburg die Rohdaten der Ampelschaltungen zur Verfügung, auf deren Basis erstellt Swarco individuelle Prognosen. Der weitere Partner Here stellt die zentrale Datenplattform bereit, koordiniert die städtischen Rohdaten und übermittelt die Swarco-Vorhersagen zusammen mit Karten komplexer Kreuzungen über eine Kommunikationsschnittstelle an die Audi-Flotte.

Der Versuch dient der Vorbereitung des Weltkongresses für intelligente Verkehrssysteme (ITS), der mit mehr als 10.000 Teilnehmern im Oktober 2021 in Hamburg stattfinden soll. Hamburg will zu diesem Kongress neue Technik und Lösungen für Verkehrsprobleme präsentieren, die auch in der Praxis bereits anwendungsreif sind. (mit Material der dpa) / (anw)