Ursula von der Leyen treibe die "weltweite Aufrüstung im Netz" vorran, kritisiert die Verteidigungs-Expertin Agnieszka Brugger und fordert transparentere Informationen für das Parlament.

Cyber-Angriffe der Bundeswehr bergen nach Ansicht von Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger ein großes Eskalationspotenzial. "Mit der Entscheidung für offensive Fähigkeiten gefährdet Ursula von der Leyen die Entwicklung eines freien und sicheren Internets und treibt die weltweite Aufrüstung im Netz voran", sagte die Grünen-Politikerin aus dem Wahlkreis Ravensburg der Deutschen Presse-Agentur. Für eine effektive demokratische Kontrolle sei es unerlässlich, dass das Parlament über Operationen der Bundeswehr im Netz besser und transparenter informiert werde.

Verteidigungsministerin von der Leyen (CDU) will am Mittwoch eine Cyber-Armee in den Dienst stellen. Tausende Soldaten sollen in der Organisationseinheit künftig die Waffensysteme und Computernetze der Bundeswehr schützen. Sie sollen auch zu Angriffen in der Lage sein. (dpa) / (hag)