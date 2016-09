(Bild: Horacio Villalobos / Corbis / Getty Images )

Ewiges Leben? Sieg über Diabetes? Besiedelung des Mars? Der VR-Pionier, Künstler und Autor Jaron Lanier kritisiert "Moonshot"-Projekte von Konzernen wie Google als PR-Masche.

"Ein Teil der Forschung der großen Silicon-Valley-Unternehmen wird im Wesentlichen betrieben, um den Preis der Aktien nach oben zu treiben", sagte Jaron Lanier im Interview mit Technology Review (ab sofort im Handel und im heise shop erhältlich). "Wenn Google zum Beispiel den Tod besiegen will, geht es nicht darum, unser biologisches Wissen zu erweitern. Das Programm ist darauf angelegt, maximale Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu bekommen."

Jaron Lanier: Vorkämpfer der digitalen Revolution

Jaron Lanier ist so etwas wie der letzte Universalgelehrte der Computerszene: Er hat den Begriff "virtuelle Realität" geprägt, forscht noch immer an VR-Systemen, komponiert, malt und schreibt Bücher. Für sein Werk "Wem gehört die Zukunft?" erhielt Lanier 2014 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Der Mann mit den langen Dreadlocks ist seit den 80er-Jahren im Silicon Valley aktiv – und entwickelte sich vom Vorkämpfer der digitalen Revolution zu ihrem schärfsten Kritiker.

"Ich vergleiche die Situation gern mit dem 'Gilded Age', dem vergoldeten Zeitalter Ende des 19. Jahrhunderts in den USA", sagte Lanier. "Ich denke, wir sind jetzt in einer ähnlichen Situation. Jeder versucht, einem kleinen ideologischen Kreis von Förderern zu gefallen, den großen Technikkonzernen. So behaupten alle, sie wüssten, wie das Gehirn funktioniert, was ein Gedanke ist – während sie in Wirklichkeit gar nichts verstehen. Diese Entwicklungen führe dazu, dass die Vielfalt in der Grundlagenforschung immer weiter abnehme.

Tendenzen in der Grundlagenforschung

Grundlagenforschung sollte jedoch eher daran ausgerichtet werden, Unbekanntes zu erforschen. "Stattdessen geht es um Dinge, von denen bekannt ist, dass sie in der Zukunft einen möglichst großen Gewinn versprechen", klagt Lanier.

Dennoch will er sich nicht als alt gewordener Kulturpessimist sehen. "Es ist sehr wichtig, Realismus und Pessimismus auseinanderzuhalten", sagte Lanier. "Für mich sind Pessimisten Leute, die sagen: 'Alles ist prima. Wir brauchen nichts zu tun.' Sie können sich einfach keine bessere Welt vorstellen. Ich kann mir eine solche Welt vorstellen und suche einen Weg, sie zu verwirklichen. Aber mein Optimismus sieht pessimistisch aus, weil es sehr schwer wird, diese bessere Welt zu implementieren."

