Die Make-Redaktion hat den 3D-Drucker Overlord Pro des chinesischen Herstellers DreamMaker getestet. Das Gerät erreichte im Druckqualitätstest die Note gut und verpasste die Bewertung sehr gut nur um einen Punkt.

Der Overlord Pro arbeitet nach dem sogenannten Delta-Prinzip, bei dem der Druckkopf an drei baugleichen Armen aufgehängt ist. Die maximale Werkstückhöhe liegt bei 26 cm, die Grundfläche des Objekts muss in einen Kreis mit 17 cm Durchmesser passen. Der Drucker kostet laut Webseite des Herstellers 980 Euro; da es aktuell keinen Wiederverkäufer in Deutschland gibt, kommen dazu gegebenfalls noch Versandkosten, Steuern und Zoll.

