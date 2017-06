(Bild: heise online / Nico Jurran)

Morgen kommen die ersten Ultra HD Blu-rays auf den deutschen Markt, die ein 4K-Videobild mit erhöhtem Kontrast nach dem dynamische Dolby-Vision-Verfahren enthalten. heise online hat schon einmal einen Blick auf Scheiben und Wiedergabegeräte geworfen.

Am morgigen Donnerstag veröffentlicht Universal Pictures hierzulande die ersten beiden Teile der Animationsfilm-Reihe "Ich - einfach unverbesserlich" (englischer Originaltitel "Despicable Me") auf Ultra HD Blu-ray (UHD-BD). An sich wäre das keine große Sache – würde es sich nicht um die ersten beiden Scheiben handeln, die ein nach dem HDR-Verfahren "Dolby Vision" kodiertes Videobild bieten.

Tatsächlich haben bislang fast alle auf UHD-BD veröffentlichten Spielfilme ein Bild mit erhöhtem Kontrast (High Dynamic Range, HDR) und größerem Farbraum (BT.2020). Beim bislang ausschließlich genutzten "HDR10"-Verfahren konnte ein Studio bei der Produktion den gewünschten Bildeindruck allerdings lediglich einmal für den gesamten Film festlegen. Dolby Vision arbeitet indes "dynamisch", was in diesem Zusammenhang bedeutet, dass sich die Metadaten für jede Szene oder gar Bild für Bild festlegen lassen. Zudem arbeitet Dolby Vision mit 12 statt wie HDR10 mit 10 Bit Farbtiefe.

Verschwiegen

Bedenkt man, dass Dolby nun bereits seit dem Frühjahr 2016 die Werbetrommel für Dolby Vision im Heimbereich rührt, ist es nur schwer nachvollziehbar, wie still der Start über die Bühne geht: Auf der Folie der deutschen Discs befindet sich frontseitig lediglich ein gewöhnlicher HDR-Aufkleber, einen Hinweis auf Dolby Vision sucht man vergeblich. Auf der Cover-Rückseite versteckt sich dann noch das "Dolby Vision"-Logo zwischen einer Vielzahl anderer Logos – das war's. Selbst der auf den US-Discs noch vorhandene Hinweis "UHD Dolby Vison / HDR 10 Widescreen 1.85:1" wurde in der deutschen Version schlicht durch "1,85:1 "Widescreen" ersetzt.

Wer nicht vorher weiß, dass die Discs um Scheiben mit Dolby-Vision-Bild handelt, wird darauf beim Stöbern im Elektronikmarkt sicher nicht kommen.

Gerätschaften

Die Metadaten auf den beiden Universal-Pictures-Scheiben sind allerdings nicht einmal die halbe Miete: Für die Wiedergabe des Dolby-Vision-Bildes benötigt man weiterhin einen passenden Player und einen Fernseher mit Dolby-Vision-Unterstützung. Möchte man das Videosignal vom Zuspieler zum TV-Gerät noch durch einen Audio/Video-Receiver schleusen, gilt dies natürlich auch für diesen.

Andernfalls erhält man ein Bild mit den Kontrasteinstellungen nach HDR10 – wenn alle Glieder der Kette zumindest dieses HDR-Format unterstützen. Die HDR10-Informationen sind auf jeder Dolby-Vision-Disc als Basis gespeichert. Mangelt es Disc, Player oder TV auch an HDR10, sieht man wiederum ein Videobild mit Standardkontrast (Standard Dynamic Range).

Bei den UHD-BD-Playern mit Dolby-Vision-Unterstützung ist die Auswahl äußerst übersichtlich: Wir nutzen für unsere Versuche derzeit den rund 850 Euro teuren Oppo UDP-203, der seit Ende vergangenen Jahres als "vorbereitet für Dolby Vision" verkauft wird. Tatsächlich veröffentlichte der Hersteller das nötige Firmware-Update gerade noch rechtzeitig.

Ein weiterer Kandidat ist der LG UP970 für unter 300 Euro, der ebenfalls als Dolby-Vision-ready angeboten wird. Ein angefragtes Testexemplar, bei dem wir gehofft hatten, dass es gleich mit Dolby-Vision-Firmware ausgestattet sein wird, traf aber bislang nicht in der Redaktion ein.

Fernseher

Beim Test-Fernseher entschieden wir uns für ein OLED-Modell aus der aktuellen B7-Reihe von LG. Dies stellte sich als gute Wahl heraus: Unsere Kombi aus Oppo-Player mit LG-TV funktionierte auf Anhieb.

Nach Angaben von GrobiTV-Geschäftsführer Patrick Schappert bieten selbst die derzeitigen UHD-TV-Spitzenmodelle von Sony und Loewe offenbar noch keine Dolby-Vision-Unterstützung. Beide Hersteller hatten bereits vor längerer Zeit Dolby-Vision-Updates angekündigt, während Panasonic und Samsung dem Format eine klare Absage erteilten.

Schließlich stellte uns Marantz noch den aktuellen AV-Receiver NR1608 für den Test zur Verfügung. Das Gerät nutzt einen von Dolby entwickelten Passthrough-Modus, der die Weitergabe von Dolby-Vision-Signalen ermöglicht – obwohl diese erst mit der kommenden HDMI-Fassung 2.1 spezifiziert wird. In unserem Kurztest klappte dies tatsächlich problemlos.

Erster Eindruck

Nach kurzer Sichtung lässt sich bereits sagen, dass Universal Pictures bei den Titeln bei den Farben recht stark "ballert". Szenen, bei denen Details in einem dunklen Hintergrund absaufen, konnten wir bislang (im Dolby-Vision-Bildmodus "Kino" mit deaktiviertem TruMotion) zudem nicht entdecken. Ein möglicher Kritikpunkt wäre, dass bei einigen Szenen mit viel Bewegung der Hintergrund etwas weich erscheint. Darauf werden wir aber noch einmal ein prüfendes Auge werfen.

Nicht unproblematisch ist, dass es sich bei den ersten Dolby-Vision-Titeln ausgerechnet um Animationsfilme handelt: Hier kann ein Studio natürlich wesentlich stärker an den Reglern ziehen, da der Zuschauer keinen Vergleich zur Realität zieht. Insofern wird man für ein endgültiges Urteil wohl oder übel auf die ersten Realfilme mit Dolby-Vision-Bild warten müssen. (nij)