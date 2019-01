HMD Global: Noch im Frühjahr haben alle Nokias Android 9 Pie

HMD Global will in den kommenden Monaten sein Smartphone-Portfolio auf die nächste Android-Version 9 ("Pie") updaten. Bis Anfang des zweiten Quartals sollen fast alle Geräte des Herstellers das Update erhalten. Das geht aus einer Liste hervor, die Produktchef Huho Sarvikas am Mittwoch auf Twitter veröffentlicht hat.

Rollout läuft

Demnach läuft derzeit der Rollout für das Update der Modelle Nokia 8 und Nokia 8 Sirocco. Noch im Januar sollen auch die Modelle Nokia 5 und Nokia 3.1 Plus bedient werden. Im Laufe des ersten Quartals folgen dann Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 und das Nokia 6. Danach sollen auch das Nokia 3 und das Nokia 1 ein Pie-Update erhalten.

Das ganz neue Nokia 8.1 wird bereits mit Android 9 ausgeliefert. Der veröffentlichten Liste zufolge haben das im vergangene November vorgestellte Nokia 7.1 und das später nach Deutschland gebrachte Nokia 5.1 Plus sowie die Modelle Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 und Nokia 6.1 Plus das Update bereits erhalten.

Bis April?

Der Roadmap zufolge sollen bis Anfang des zweiten Quartals alle Modelle im Handel das Update erhalten haben. Das kann bedeuten, dass die letzten Updates noch im April anlaufen, mit Verzögerungen ist bei solchen Voraussagen aber zu rechnen.

Auf der Liste fehlt das Nokia 2. Das Modell gehört zu den älteren Einsteigergeräten in Nokias Portfolio. Es ist bisher das einzige Nokia mit einem Snapdragon 212. Das könnte ein Erklärung dafür sein, dass es beim Pie-Update außen vor bleibt. (vbr)