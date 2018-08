HMD Global: Nokia 5.1 Plus kommt nicht nach Deutschland

HMD Global hat derzeit keine Pläne, das neue Einsteiger-Smartphone Nokia 5.1 Plus auch in Deutschland auf den Markt zu bringen. Das erklärte ein Sprecher des Herstellers gegenüber heise online. Das am Dienstag in Indien zusammen mit dem Mittelklasse-Smartphone Nokia 6.1 Plus vorgestellte Einsteigergerät ist damit vorerst nur in Asien erhältlich. Die Smartphones sind in China bereits als Nokia 5X und Nokia 6X auf dem Markt.

Für Verwirrung sorgte die Website des Netzausrüsters Nokia, der seinen Namen für Mobiltelefone an HMD Global lizenziert hat. Nokia präsentiert auf seiner Website auch die Smartphones von HMD Global. Dass es die Seite für das Nokia 5.1 Plus auch in einer deutschen Übersetzung gab, erklärt der Sprecher mit einem Abstimmungsfehler zwischen den Unternehmen. Die deutsche Seite ist inzwischen wieder offline.

Einsteiger und Mittelklasse für Asien

Nokia 6.1 Plus (Bild: HMD Global)

Das Nokia 5.1 Plus ist ein Einsteiger-Smartphone mit dem Achtkern-SoC Mediatek Helio P60 und 3 GByte Arbeitsspeicher. Für Daten stehen 32 GByte zur Verfügung, die sich mittels einer MicroSD-Karte um bis zu 400 GByte erweitern lassen. Das 5,9-Zoll-Display im 19:9-Format löst mit 1520×720 Pixeln auf. Die Hauptkamera knipst mit 13 Megapixeln und 5 Megapixeln für Kontrast und Tiefe, die Frontkamera hat 8 Megapixel.

Auch das Nokia 6.1 Plus ist bisher nicht für einen Deutschlandstart vorgesehen, ließ das Unternehmen wissen. Das Mittelklassegerät ist mit Snapdragon 636 und 4 GByte Arbeitsspeicher besser ausgestattet als das 5.1 Plus. Dazu kommen 64 Gbyte Speicher für Daten, der sich mit einer MicroSD-Karte um bis zu 400 Gbyte erweitern lässt. Das 5,8-Zoll-Display im 19:9-Format löst mit 2280×1080 Pixeln auf und hat eine modische “Notch”. (vbr)