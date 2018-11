HMD Global bringt Nokia 5.1 Plus nach Deutschland

HMD Global bringt das in China bereits vorgestellte Nokia X5 nun auch in Deutschland als Nokia 5.1 Plus auf den Markt. Das Smartphone mit Mediatek-Chipset und 5.8-Zoll-Display ist hierzulande ab dem 5. November erhältlich, die großen Elektronikmärkte nehmen schon jetzt Vorbestellungen entgegen. HMD ruft für die Version mit 3 GByte RAM und 32 GByte Speicher knapp 250 Euro auf. Eine andere Speicherkonfiguration bietet der Hersteller in Deutschland nicht an, der Speicher lässt sich aber mittels einer microSD-Karte auf bis zu 400 Gbyte erweitern.

Mediatek mit KI

Angetrieben wird das Nokia 5.1 Plus von einem Mediatek Helio P60, den der taiwanische Hersteller im Frühjahr vorgestellt hatte, und der vor allem in Geräten der Einsteiger- und Mittelklasse zum Einsatz kommt. Der Achtkerner vereint neben dem etablierten Big-Little-Prinzip (4×Cortex A73 und 4×Cortex A53) samt GPU (Mali-G72MP3) auch eine Recheneinheit für KI-Anwendungen, Mediatek nennt das APU. Auch andere Chiphersteller integrieren solche KI-Einheiten, die zum Beispiel die Kamerasoftware unterstützen sollen.

Die Hauptkamera des Nokia 5.1 Plus hat zwei Linsen mit 13 und 5 Megapixel sowie einen elektronischen Bildstabilisator. Die zweite Linse sorgt mit Tiefeninformationen für den gewünschten Bokeh-Effekt. Video zeichnet die Hauptkamera in Full HD (1080p) bei 30 Bilder pro Sekunde auf. Auf der Vorderseite sitzt eine Selfie-Kamera mit 8 Megapixel.

Android One

Ausgeliefert wird das Nokia 5.1 Plus mit Android 8.1 (Oreo), der Hersteller verspricht aber ein Update auf das neue Android 9 (Pie). Das Nokia 5.1 Plus ist Teil des “Android One”-Programms und erhält zwei Jahr lang die Systemupdates. Mit den monatlichen Sicherheitspatches wird das Smartphone drei Jahre nach Markteinführung versorgt.

Nokia 5.1 Serie (Deutschland) Modell Nokia 5.1 Plus

Nokia 5.1 Betriebssystem Android 8 (Oreo)

Android One Android 8 (Oreo)

Android One Prozessor / Kerne Mediatek Helio P60

OctaCore 2.0 GHz Mediatek Helio P60

OctaCore 2.0 GHz Arbeitsspeicher 3 GB 2 GB Flash-Speicher 32 GB 16 GB Wechselspeicher / max. microSD bis 400GB

(2. SIM-Slot)



microSD bis 128 GB

(eigener Slot)



Display 5,8" IPS LCD 19:9 5,5“ IPS LCD 18:9 Auflösung (ppi) 1520×720 (287 ppi) 2160×1080 (439 ppi) SIM 2× Nano SIM, Dual VoLTE 2× Nano SIM LTE / UMTS LTE Cat 4 bis 150 Mbit/s LTE Cat 4 bis 150 Mbit/s WLAN 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band 802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.2 4.2 Navigation GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo

GPS, A-GPS, Glonass USB-Anschluss USB 2.0 Typ C Micro USB 2.0 Akkukapazität 3060 mAh

2970 mAh Hauptkamera Dual 13 MP/5 MP 16 MP Frontkamera 8 MP 8 MP Abmessungen

(H × B × T) 150×72×8,1mm 151×71×8,3mm Sonstiges 3,5mm Audio, UKW Radio, Fingerabdrucksensor 3,5mm Audio, NFC, Fingerabdrucksensor Farbvarianten Schwarz, Blau Schwarz, Blau (Kupfer) Preis (UVP) 249 € 209 € Erhältlich ab November 2018

Ende August 2018

