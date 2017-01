Der finnische Mobiltelefon-Hersteller HMD Global bringt in China ein erstes Nokia-Smartphone mit Android als Betriebssystem auf den Markt.

Für 1700 chinesische Yuan, das sind umgerechnet 230 Euro, soll in China demnächst das erste Nokia-Smartphone mit Android auf den Markt kommen. Das teilt der finnische Mobiltelefon-Hersteller HMD Global auf seiner Webseite mit. Die Entscheidung, das Nokia 6 in China herauszubringen, wird in der Mitteilung mit den besonders positiven Erwartungen an den chinesischen Markt begründet. Unter Berufung auf eine eMarketer-Studie vom November 2016 heißt es, dass die Zahl der Smartphone-Nutzer in China von aktuell 552 Millionen bis Ende 2017 vermutlich auf über 593 Millionen ansteigen werde.

In der technischen Beschreibung des Nokia 6 nennt das Unternehmen ein 5,5-Zoll-Display (full HD), das auch im Sonnenlicht gut lesbar sein soll. Im Innern sollen sich ein Snapdragon-Prozessor (430) und ein X6 LT-Modem befinden. Es wird laut Ankündigung mit 4 GByte Arbeitsspeicher, 64 GByte Speicherplatz und der aktuellen Version von Android Nougat ausgeliefert. Die 16-Megapixel-Kamera an der Rückseite bringt eine Autofocus-Funktion mit; sie wird durch eine 8-Megapixel-Frontkamera ergänzt.

Junges Unternehmen, lange Tradition

Die Nokia-Übernahme durch Microsoft im Herbst 2013 war der letzte große Deal des damaligen CEO Steve Ballmer. Sie sollte dem eigenen Mobil-Betriebssystem Windows Phone zum Durchbruch verhelfen. Nachdem die neue Microsoft-Handysparte nicht die gewünschten Umsätze brachte, trennte sich sein Nachfolger Satya Nadella wieder von diesem Geschäftszweig. Für die meisten der rund 25.000 ehemaligen Nokia-Mitarbeiter bedeutete dies den Verlust des Arbeitsplatzes.

Die finnische Firma HMD Global hat nun die Produktion von Einfachhandys der Marke Nokia von Microsoft übernommen; das Nutzungsrecht für die Marke Nokia erhielt sie zunächst für zehn Jahre. Das Unternehmen, das im Mai 2016 gegründet wurde, hatte Ende 2016 angekündigt, es werde in Zukunft wieder Smartphones unter der Marke Nokia bauen. Unter CEO Arto Nummela, der auch bei Nokia und Microsoft schon für Vertrieb und Marketing verantwortlich war, arbeitet ein Team, das sich unter anderem aus ehemaligen Nokia-Mitarbeitern zusammensetzt. Florian Weiche, der Präsident von HMD Global, war von HTC zu Nokia gewechselt. (dwi)