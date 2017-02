(Bild: hp.com)

Besonders Notebooks gingen in den vergangenen Vierteljahr bei HP Inc. im besser als im Vorjahresquartal. Die Druckersparte schnitt hingegen nicht so gut ab.

Der Computerkonzern HP Inc. profitiert von der Erholung des PC-Marktes nach jahrelanger Talfahrt. Im vergangenen Quartal verbuchte die auf Hardware spezialisierte Nachfolgefirma des Computer-Dinos Hewlett-Packard ein Umsatzplus von 4 Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar (ca. 12 Milliarden Euro). Der Gewinn kletterte in dem Ende Januar abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal von 592 Millionen auf 611 Millionen Dollar, wie HP Inc. nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte.

Der Notebook-Absatz stieg um 12 Prozent, während die Verkäufe von Desktop-Rechnern stabil blieben. Zuletzt hatte vor allem der Austausch von Computern im Unternehmen mit dem Wechseln zum Betriebssystem Windows 10 dem Markt einen Schub gegeben. Zugleich liefen zu Weihnachten Gaming-PCs gut im Verbrauchergeschäft.

Darbende Drucker

Während so die PC-Sparte um 10 Prozent auf 8,2 Milliarden Dollar wuchs, lief es mit dem zweiten Standbein von HP Inc., den Druckern, weniger glatt. Der Umsatz des Bereichs sank um 3 Prozent auf 4,48 Milliarden Dollar. Der Grund waren sinkende Preise, denn zugleich legte der Absatz der Drucker an Unternehmen um 2 Prozent und an Verbraucher um 7 Prozent zu.

Das zweite Nachfolge-Unternehmen Hewlett-Packards, die auf das Firmenkundengeschäft spezialisierte Firma HPE, legt ihre Zahlen am Donnerstag vor. (dpa) / (anw)