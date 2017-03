(Bild: nabaztag.com)

Es ist kaum erforscht, wie Menschen und Roboter über längere Zeit miteinander agieren. In Wien tauschen Wissenschaftler erste Erfahrungen darüber aus.

Verkaufszahlen von Robotern werden auf Robotikkonferenzen immer wieder gerne zitiert, um zu verdeutlichen, wie positiv sich der Markt und die gesamte Branche entwickeln. Seltener wird danach gefragt, wie viele Kunden die gekauften Staubsauger- oder Fensterputzautomaten bald darauf wieder zurückgeben. Und praktisch nie wird diese Frage beantwortet – Geschäftsgeheimnis. Da war es erfrischend, als Maartje de Graaf auf der Konferenz HRI 2017 (Human-Robot Interaction) in Wien eine Studie der University of Twente vorstellte, die sich mit der Frage beschäftigte, warum eigentlich so viele Leute keine Lust auf Roboter haben.

De Graaf verwies auf den Mangel an Langzeitstudien zur Mensch-Roboter-Interaktion. Tatsächlich geht es in Wien ganz überwiegend um psychologische Experimente, bei denen die menschliche Wahrnehmung von Robotern oder Möglichkeiten der Kommunikation und Zusammenarbeit von Mensch und Maschine getestet werden. Wie sich das Zusammenleben über längere Zeit gestaltet, ist dagegen bislang kaum erforscht. Hier könnten einige Überraschungen aufwarten: Während einer auf mehr als sechs Monate angelegten Studie, an der de Graaf beteiligt war, schieden von 118 Teilnehmern 71 vorzeitig aus.

"Er scheint sein eigenes Leben zu führen"

Die Probanden sollten den Roboter Karotz eine Weile zu Hause nutzen, aber 16 weigerten sich von vornherein. Sie störten sich daran, dass der Roboter kein Niederländisch sprach oder hatten Bedenken, dass ihre Privatsphäre nicht ausreichend geschützt wäre. 23 Teilnehmer schieden während der ersten vier Wochen aus, weil sie enttäuscht waren und mit Karotz nichts anfangen konnten. Der Roboter "scheint sein eigenes Leben zu führen und tut was er will, statt das, was ich von ihm will", sagte eine allein lebende 57-jährige Frau. Einigen war er regelrecht unheimlich. Andere fanden ihn schlicht nutzlos: "Ich habe ihn ausgeschaltet, weil er nichts brachte", begründete ein 30-jähriger Mann, der mit seiner Freundin zusammenlebt, seinen Ausstieg aus dem Projekt. Häufig wurde auch die Bedienung als zu kompliziert empfunden.

Von den 32 Teilnehmern, die den Roboter nach zwei Monaten oder später zurückgaben, begründeten die meisten den Schritt damit, dass er ihre Bedürfnisse nicht befriedigt hätte und andere Geräte dafür besser geeignet seien. "Wenn ich Radio hören möchte, schalte ich das Radio ein", sagte eine 22-jährige Studentin, die in einem Studentenwohnheim lebt. Anderen stand Karotz irgendwann nur noch im Weg. Einige, die anfangs neugierig auf die Technik waren, fingen bald an, sich zu langweilen.

De Graaf empfiehlt, den Motiven derjenigen, die Roboter nicht nutzen und nicht nutzen wollen, mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Anders ließe sich keine Technik entwickeln, die den Menschen wirklich nützt, statt die digitale Spaltung der Gesellschaft weiter zu vertiefen.

Unheimliche weibliche Roboter

Mit unangenehmen Gefühlen gegenüber Robotern beschäftigte sich auch Jahna Otterbacher von der Open University of Cyprus. Sie hat Kommentare zu Youtube-Videos, in denen Roboter gezeigt werden, daraufhin untersucht, inwieweit deren scheinbares Geschlecht die Wahrnehmung der Zuschauer beeinflusst. Dabei zeigte sich recht deutlich, dass weibliche Roboter, die offensichtlich Gefühle haben, von vielen Männern als unheimlich empfunden werden.

Marlena R. Fraune (Indiana University) testete die Wirkung von Robotern, die als geschlossene Gruppe auftreten (Entitativität), und stellte fest, dass sie sowohl von US-Amerikanern als auch Japanern überwiegend als bedrohlich erlebt werden. Das könne in bestimmten Fällen erwünscht sein, etwa auf Baustellen, erläuterte Fraune. Das eigentlich näherliegende Szenario militärischer oder polizeilicher Anwendungen erwähnte sie nicht. Generell sei aber Diversität im Erscheinungsbild von Robotern positiver.

Damit nicht nur Informatiker und Ingenieure darüber entscheiden, wie unsere zukünftigen mechanischen Gefährten aussehen und sich verhalten sollen, ist es nötig, Verfahren zu entwickeln, um die potenziellen Nutzer von vornherein in den Designprozess einzubinden. Hee Rin Lee (Indiana University) berichtete von einer Studie, die helfen soll, eine Methodik für "Participatory Design" zu entwickeln.

In einem ersten Schritt hatten sich die Forscher hierfür mit älteren, an Depression erkrankten Personen und deren Therapeuten zusammengetan, um in mehreren Schritten zu ermitteln, was für eine Art Roboter für sie hilfreich sein könnte. Dabei spielte unter anderem das Sprachverhalten eine wichtige Rolle. So erklärte ein Therapeut, dass er im Gespräch mit seinen Patienten überwiegend Fragen stelle, statt ihnen Ratschläge oder Anweisungen zu geben. Auf ähnliche Weise sollten auch Roboter Dialoge führen. Das Ganze sei work in progress, erklärte Lee, aber das "Co-Design for Co-Robots" sei ein vielversprechender Ansatz. (anw)