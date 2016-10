Rund die Hälfte der Webseiten wird mittlerweile per HTTPS verschlüsselt zum Nutzer übertragen. Das ergeben Zahlen von Google und Mozilla.

Die Hälfte der Übertragungen zwischen Browser und Webserver erfolgt mittlerweile verschlüsselt per HTTPS. Laut Telemetriedaten von Mozilla haben die beobachteten Firefox-Installationen kürzlich erstmals mehr als 50 Prozent der Webseiten per HTTPS abgerufen. Das geht aus einem Tweet von Josh Aas hervor, der bis Mitte des Monats bei Mozilla beschäftigt war und jetzt für die Internet Security Research Group (ISRG) an Let's Encrypt arbeitet, der Zertifizierungsstelle für kostenlose SSL-/TLS-Zertifikate.

.@Mozilla telemetry shows more than 50% of page loads were HTTPS yesterday. First time that has ever happened. pic.twitter.com/FE0FcIGPju