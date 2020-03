Habeck hält Anti-Corona-App auf freiwilliger Basis für vertretbar

Grünen-Chef Robert Habeck hat sich im Kampf gegen das Coronavirus offen für den Einsatz einer App gezeigt, mit der sich Kontakte nachvollziehen lassen. "Entscheidend ist die Freiwilligkeit", sagte Habeck in einem Interview der Zeitung Welt am Sonntag. "Wenn wir etwa freiwillig eine App nutzen, die unsere Begegnungen nachträglich nachvollziehbar macht und dies ermöglicht, Kontaktverbote für alle aufzuheben und stattdessen zielgenauer vorzugehen, halte ich das für richtig und vertretbar."

Seit Tagen wird in Deutschland über den möglichen Einsatz von Handydaten diskutiert, um mögliche Kontaktpersonen von Infizierten zu finden und zu warnen. Unionspolitiker wollen möglichst bald eine App auf freiwilliger Basis einsetzen, die wie eine Art digitales Tagebuch funktionieren soll. Falls der Besitzer positiv auf das Coronavirus getestet wird, soll sie automatisch anonymisierte Hinweise an alle Menschen versenden, die in den zurückliegenden zwei Wochen mit ihm Kontakt hatten. Eine Nachricht würde allerdings wohl nur erhalten, wer eine solche App selbst auf sein Mobiltelefon heruntergeladen hat.

Überlastung des Gesundheitssystems dauerhaft verhindern

Mit Blick auf die zahlreichen verhängten Einschränkungen in der Corona-Krise sagte Habeck, die sozialen und ökonomischen Konsequenzen würden von Tag zu Tag dramatischer. "Insofern müssen wir eine alternative, zielgenauere Strategie entwickeln", sagte er. Man solle jetzt die Zeit nutzen, um "das Gesundheitssystem robust zu machen: mehr medizinische Geräte, Schutzkleidung, Testkapazitäten, Forschung an Therapien und Impfstoffen". "Das Ende des Shutdowns wird aber wahrscheinlich nicht heißen, dass wir an einem Tag X sofort in den Zustand von vor dem Ausbruch der Corona-Epidemie kommen, sondern Maßnahmen haben werden, die die Überlastung des Gesundheitssystems dauerhaft verhindern." Dies mit aller Kraft vorzubereiten, sei die Aufgabe der nächsten Wochen.

(bme)