Virtuelle Maschinen sollen eigentlich rigoros vom Betriebssystem abgeschottet sein, auf dem sie laufen. Ein Team hat auf dem Hacker-Wettbewerb Pwn2Own drei Exploits kombiniert, um das Wirtssystem aus der VM heraus zu kapern.

Im Laufe der ersten beiden Veranstaltungstage des renommierten Hacker-Wettbewerbs Pwn2Own, der im Rahmen der kanadischen Sicherheitskonferenz CanSecWest stattfindet, sind bereits Flash, Edge, Safari, Windows, macOS und Linux geknackt worden. Am dritten und letzten Tag sorgte das Team der chinesischen IT-Sicherheitsfirma Qihoo 360 für Aufsehen: Die Hacker kombinierten drei bislang unbekannte Sicherheitslücken, um aus einer virtuellen Maschine auszubrechen und das Wirtssystem zu übernehmen. Veranstalter Zero Day Initiative beglückwünschte das Team zum Hack, der mit einem Preisgeld von 105.000 US-Dollar belohnt wurde.

Wow. @mj0011sec did it. Used heap overflow in Edge, type confusion in kernel, & uninit buffer in VMware for complete virtual machine escape.