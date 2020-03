"Half-Life Alyx": VR-Ballerei und Physik-Spielchen im Gameplay-Video

In den ersten Gameplay-Trailern zeigt sich "Half-Life: Alyx" als vielversprechender VR-Shooter mit einer Menge Umwelt-Interaktionen. Hauptfigur Alyx fischt Granaten aus der Luft, sucht unter dem Klodeckel nach Stimpacks, wischt Headcrab-Kadaver zur Seite und stülpt einem Roboter in bester "Skyrim"-Manier einen Eimer über den Schädel.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Gameplay-Video zu Half-Life: Alyx (Quelle: Valve)

Solche Spielereien sollen dafür sorgen, dass man mit beiden Händen ausreichend zu tun hat. Bei der Fortbewegung scheint es zwei Möglichkeiten zu geben: Grundsätzlich kann sich Alyx frei in der VR bewegen, in hektischen Situationen kann sie aber auch auf einen kurzen Teleport zurückgreifen.

Plappermaul Alyx

Die Stimmung von Half-Life: Alyx wirkt in den ersten drei kurzen Gameplay-Videos, die Valve auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht hat, recht düster. Flotte Sprüche der Spielfiguren lockern die Spannung aber etwas auf. Wer die bisherigen Half-Life-Titel gespielt hat, wird sich über die wortgewaltige Protagonistin Alyx wundern, die im Gegensatz zum unnachgiebig stummen Gordon Freeman das Spielgeschehen häufig kommentiert.

Um Alyx zu spielen, benötigt man laut Steam-Seite einen Prozessor auf dem Niveau des Core i5-7500 oder Ryzen 5 1600. Außerdem ist mindestens eine Grafikkarte wie die GTX 1060 oder RX 580 mit 6 GByte VRAM notwendig, dazu sollten 12 GByte Arbeitsspeicher im Rechner stecken. Eine VR-Brille ist ebenfalls Pflicht – wegen des Alyx-Hypes und des Coronavirus waren viele Modelle in den vergangenen Wochen aber ausverkauft.

Half-Life: Alyx erzählt die Vorgeschichte der aus der kultigen Spielereihe bekannten Figur Alyx. Insgesamt drei hochwertige VR-Produktionen will Valve auf die Beine stellen – Alyx ist also nur der Auftakt. Mit dieser Initiative könnte der Steam-Betreiber der VR als Videospiel-Plattform neuen Auftrieb geben. Valve baut mit der "Index" die stärkste VR-Brille für PC-Spieler, aber auch andere Brillen werden unterstützt. Der VR-Shooter kommt am 23. März in den Handel.

(dahe)