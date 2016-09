Ab Ende Oktober wir der Quadcopter "Karma" des Action-Cam-Spezialisten GoPro in Deutschland erhältlich sein; die Kollegen von TechStage haben sie ausprobiert.

Zusammen mit den neuen Action-Cams Hero 5 Black und Hero 5 Session hat GoPro die knapp 870 Euro teure Drohne Karma angekündigt. Die Kollegen von TechStage hatten schon Gelegenheit zu einem Probeflug des Quadcopters, dessen Gimbal für die beiden erwähnten Kameras sowie die Hero 4 Black ausgelegt ist.

Bei den Kollegen hat der GoPro Karma einen guten Eindruck hinterlassen: "Karma lässt sich kinderleicht fliegen. Viele Funktionen werden vom Computer abgenommen, wie zum Beispiel das Abheben, Landen oder nach Zurückfliegen bei kritischen Akkustand".

GoPro Karma kommt im Rucksack

Die Karma kommt in einem Rucksack. Darin befindet sich das Flugsystem mit eingeklappten Armen. Der Akku verspricht eine Flugzeit von 20 Minuten. Außerdem dabei: ein Gimbal für die GoPro Hero 5, die auf Wunsch zum Lieferumfang gehört. Den Gimbal kann man auch selbst in der Hand halten, an einem Fahrzeug befestigen oder mit einem GoPro Mount an anderer Ausrüstung montieren.

Karma wird mit einer Fernsteuerung samt integriertem Touchscreen gesteuert. Ein Smartphone oder Tablet ist hierfür nicht notwendig, aber man kann bis zu drei Personen als "Passagiere" einladen – von denen einer auch die Steuerung der Kamera übernehmen darf.

Der Karma-Kopter von GoPro lässt sich zusammenfalten und passt in einen kompakten Koffer.

Die Fernsteuerung funkt im 2,4-GHz-Band, hat einen 5-Zoll-Bildschirm und wiegt 625 Gramm. Die maximale Entfernung von der Fernsteuerung beträgt einen Kilometer. Maximale Flughöhe soll 4.500 Meter sein.

Als Maximalgeschwindigkeit gibt der Hersteller 15 m/s an. Die Windgeschwindigkeit darf aber 10 m/s nicht überschreiten.