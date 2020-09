Handy-Experimente: ZTE packt Kamera unters Display, LG baut Schwenk-Display

ZTE bringt in China das erste Smartphone in den Handel, das die Selfie-Kamera komplett unter dem Display hat. Die Frontkamera bleibt dadurch unsichtbar, solange sie nicht verwendet wird. Das unterscheidet das ZTE Axon 20 5G von vielen anderen aktuellen Smartphones, die ihre Selfie-Kamera entweder in einer Display-Kerbe oder in einem Display-Loch unterbringen.

Weil diese Merkmale von vielen Nutzern als optischer Makel wahrgenommen werden, haben manche Handy-Hersteller andere Wege gefunden, die Frontkamera unterzubringen: Beim Zenfone 7 gibt es beispielsweise gar keine Selfie-Cam – stattdessen wird die Hauptkamera von der Rückseite nach vorne geklappt.

Das ZTE Axom 20 5G hat die Frontkamera unter dem Display. (Bild: ZTE)

Die unsichtbare Selfie-Kamera unter dem Display ist eine elegantere Lösung, hatte bisher aber auch Nachteile. Insbesondere die Bildqualität ließ bei Prototypen oft zu wünschen übrig. ZTE baut nun eine 32-Megapixel-Kamera unter das OLED-Display. Das alleine lässt aber keine Rückschlüsse über die Fotoqualität zu.

Dem chinesischen Hersteller zufolge haben transparente Materialien und Software-Algorithmen der Under-Display-Kamera im ZTE Axom 20 5G zur Marktreife verholfen. Bisher ist das Smartphone aber ausschließlich in China verfügbar. Ob und wann ein derartiges Handy auch nach Deutschland kommt, ist offen.

LGs "T"-Smartphone

Ein eigenwilligeres Smartphone-Experiment bereitet derweil LG vor: Das Unternehmen arbeitet an einem Smartphone mit einem zweiten Schwenk-Display, das sich wie ein "T" oder ein Kreuz hinter dem Haupt-Display herausrotieren lässt. In den Gerüchten wird das Gerät als "Wing" bezeichnet. In einem kurzen Video hat LG die Existenz dieses ungewöhnlichen Handys nun erstmals bestätigt.

Das Smartphone soll am 14. September enthüllt werden und dazu beitragen, "Neugier und Aufregung im Mobilsektor" wiederherzustellen. Den Gerüchten liegt das Zweit-Display des LG Wing direkt hinter dem Haupt-Display. Auf Wunsch lässt es sich 90 Grad rotieren, sodass es im rechten Winkel zum Hauptdisplay über dessen Rand hinausragt. Weil sich die beiden Bildschirme separat ansteuern lassen, könnte das LG WIng damit fürs Multitasking geeignet sein. Wie hilfreich das in der Praxis ist, muss LG aber erst noch unter Beweis stellen. (dahe)