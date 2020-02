Hannover: Kostenloses WLAN in Bussen und Bahnen geplant

Die Nahverkehrsbetriebe von Hannover wollen in den Bussen und Bahnen sowie an den Haltestellen kostenloses WLAN anbieten. Für die Einrichtung wurden nun von Niedersachsens Wirtschaftsministerium fast 4,6 Millionen Euro zugesagt. Den zugehörigen Förderberscheid hat Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) persönlich an Vertreter des Verkehrsunternehmens Üstra übergeben.

Der Bescheid sei Teil eines umfangreicheren Programms, mit dem kostenlose und frei verfügbare WLAN-Zugänge "in Kommunen, an Haltestellen des ÖPNV, in Bussen, landeseigenen Gebäuden sowie Freifunkinitiativen" unterstützt werden sollen, wie sein Ministerium mitteilt.

Für einen attraktiveren ÖPNV

Den Verkehrsbetrieben zufolge sollen "in einem ambitionierten Projekt bis 2023 WLAN Access Points an den Stadtbahnhaltestellen installiert werden". Dabei geht es sowohl um die ober- als auch die unterirdischen Haltestellen von Hannovers Stadtbahn. Der Wirtschaftsminister meint, mit der finanziellen Förderung dieses Plans schlage das Land gleich "zwei Fliegen mit einer Klappe". Auf diesem Weg würde die digitale Infrastruktur in Hannover verbessert und der ÖPNV für viele Menschen attraktiver gemacht.

Kostenloses WLAN im ÖPNV ist dabei kein neues Projekt: In Erfurt gibt es das seit 2016, Berlins U-Bahnhaltestellen sind seit 2017 angeschlossen. In Hannover hatte es schon 2013 Forderungen aus der Politik gegeben, solch ein Angebot zu prüfen. (mho)