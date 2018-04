(Bild: Microsoft)

Microsoft fordert die deutsche Industrie auf, bei der Digitalisierung stärker auf die Tube zu drücken, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Der Staat soll ebenfalls seine Digitalisierungsbemühungen vorantreiben – und dabei Vorbild sein.

Microsoft baut sein Engagement auf der Hannover Messe Industrie weiter aus. Die Messe habe sich enorm verändert und sei inzwischen einer der weltweit wichtigsten Treffpunkte für die digitale Transformation der Industrie, sagte Sabine Bendiek, Chefin von Microsoft Deutschland, der dpa. "Sie ist zu einem globalen Schaufenster der Digitalisierung geworden." Vom 23. bis zum 27. April werde Microsoft in Hannover gemeinsam mit Kunden und Partnern an konkreten Beispielen zeigen, "was Digitalisierung heißt".

Der Staat als Vorbild bei der Digitalisierung

Wie wichtig es ist, sich den Herausforderungen durch die digitale Transformation zu stellen, sei in den Unternehmen in Deutschland inzwischen angekommen, sagte Bendiek. "Jetzt geht es darum, Geschwindigkeit aufzunehmen." Die deutsche Industrie sei gut aufgestellt, doch oft werde die gute Wirtschaftslage als Entschuldigung für ein zurückhaltendes Handeln genutzt. Tempo sei aber das wichtigste, um im internationalen Wettbewerb die Nase vorn zu behalten, sagte Bendiek. Das gelte auch für Behörden. "Der Staat sollte Vorbild für die Digitalisierung sein."

In künstlicher Intelligenz, dem Internet der Dinge sowie Mixed-Reality-Lösungen sieht Bendiek aktuell die großen Schwerpunkte bei der Digitalisierung der Industrie. Sie würden flexiblere und kosteneffizientere Produktion sowie intuitive Bedienung ermöglichen. "Wir werden viele Leuchtturm-Projekte für die digitale Transformation zeigen", sagte Bendiek. So werde etwa Mercedes-Benz zeigen, wie das Unternehmen Mixed Reality einsetzt, wobei die reale Umgebung mit virtuellen Komponenten ergänzt über eine Brille gesehen werden kann. Den Einsatz von Microsofts Brille Hololens zeigt auch die Deutsche Bahn am Beispiel einer Schulung für den neuen ICE.

Versäumnisse

Microsoft ist mit der Forderung nach mehr Tempo bei der Digitalisierung nicht allein. Erst Anfang April hatte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, den schnelleren Breitbandausbau angemahnt und mehr Kreativität und weniger Bürokratie beim Ausbau des schnellen Internets gefordert. Die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, hatte nach ihrem Amtsantritt eingeräumt, dass die Digitalisierung des Staates eine Legislaturperiode zu spät vom Parlament "angepackt" worden sei und man jetzt beim E-Government hinterherhinke. Die Verwaltung müsse hier aber an der Spitze mitmarschieren.

Die Hannover Messe Industrie wird in diesem Jahr unter dem Motto "Connect & Collaborate" zusammen mit der Logistik-Messe CeMAT ausgerichtet. Insgesamt werden mehr als 5000 Aussteller erwartet. (mit Material der dpa) / (olb)