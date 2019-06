Hannover: Moia und Verkehrsbetriebe testen Zubringer zu Haltestellen

Der Ridepooling-Dienst Moia und die Üstra, Hannovers Verkehrsbetriebe, testen gemeinsam zu einen Zubringerdienst zu Stadtbahnhaltestellen. Nutzer können dann die "letzte Meile“ von drei Haltestellen oder zu diesen hin mit einem Moia-Shuttle zurücklegen. Der Dienst kostet drei Euro und gilt in einem Umkreis von drei Kilometern an den Haltestellen Brabeckstraße, Schaumburgstraße und Am Soltekampe.

Zunächst soll der Test drei Monat dauern. "In dem Pilotprojekt verknüpfen wir die Stärken beider Unternehmen, nämlich das hervorragend ausgebaute ÖPNV-Netz der Üstra mit der flexiblen Feinerschließung durch Moia“, erklärte Üstra-Vorstandsvorsitzender Volkhardt Klöppner laut Pressemitteilung. Auch die VW-Tochter Moia betonte, man sehe sich als Partner von Stadt und öffentlichem Nahverkehr.

Aufs Stadtgebiet beschränkt

Wer den neuen Service nutzen will, muss eine der drei Haltestellen als Start- oder Zielpunkt in die Moia-App eingeben. Sofern der Drei-Kilometer-Umkreis eingehalten wird, soll die Fahrt automatisch nur mit drei Euro zu Buche schlagen. Das Angebot gilt allerdings nur innerhalb des hannoverschen Stadtgebiets.

In Hannover war Moia im Herbst 2017 in den Testbetrieb mit einer geschlossenen Nutzergruppe gegangen. Seit Sommer vergangenen Jahres operiert das Unternehmen in der niedersächsischen Landeshauptstadt im Regelbetrieb, seit Februar im gesamten Hannoveraner Stadtgebiet. Die Genehmigung in Hannover gilt für zunächst 150 Fahrzeuge. Hier setzt Moia derzeit VW-Busse ein, die Flotte soll aber sukzessive elektrifiziert werden.

Neben Hannover ist Moia auch noch in Hamburg aktiv, hier allerdings nach einem Gerichtsurteil mit einer auf 200 Fahrzeuge begrenzten Flotte. In Berlin gab es keine Betriebsgenehmigung für Moia. (axk)