Ein französisches Startup hat eine Technik entwickelt, mit der normale Displays mit haptischem Feedback auf Touch-Eingaben reagieren und dem Anwender so die Illusion von "echten" Bedienelementen vermitteln sollen.

Das französische Startup Hap2U will handelsübliche Displays mit haptischem Feedback ausstatten. Auf der CES in Las Vegas zeigt das junge Unternehmen Display-Prototypen mit der eigenen und inzwischen mit sieben Patenten abgesicherten Technik. Die Touch-Displays ergänzen die optische Darstellung mit feinen Vibrationen um ein haptisches Feedback.



Piezoelektrische Aktuatoren sorgen für den richtigen "Buzz" im Display.

Bild: Hap2U

Die patentierte Technik setzt piezoelektrische Aktuatoren ein, die feine Ultraschall-Vibrationen im Display erzeugen. So sollen zum Beispiel virtuelle Schieberegler oder Druckschalter bei der Bedienung auch fühlbar sein. Bei den Prototypen, die auf der CES zu Demonstration dienten, fühlte sich das allerdings noch nicht so "echt" an, wie das Unternehmen es verspricht.

Aber das Startup will auch nicht selbst in Hardware-Fertigung einsteigen, auch wenn Hap2U für die Zukunft ein eigenes Touch-Display angekündigt hat. Das Unternehmen will seine patentierte Techik künftig an Hersteller lizenzieren und ist dazu bereits in Gesprächen, wie eine Sprecherin auf der CES erklärte. Hinter dem Startup aus Grenoble stecken fünf Gründer, die zuvor Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der IT-Industrie gesammelt haben. (vbr)