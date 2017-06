Der VR-Controller Hapto simuliert mit Druckknöpfen Berührungen in der virtuellen Realität. Oculus Rift, HTC Vive und weitere VR-Brillen sind mit dem Hapto kompatibel.

Nur gucken, nicht anfassen: Die virtuelle Realität ist bisher vor allem ein optisches Medium. Entwickler von Controllern wollen das ändern, etwa mit Vibrationshandschuhen, die dem Hirn Berührung vortäuschen. Einen ähnlichen Weg geht auch das Startup Hapto aus Singapur, das seinen Hapto-Controller jetzt auf Indiegogo finanzieren will.

Vielseitig einsetzbar

Der Hapto ist eine Schiene für die Hand, die mit 20 Druckknöpfen ausgestattet ist. Diese mechanischen Knöpfe können nach oben und unten fahren, um an der Handfläche Druck auszuüben. So soll man virtuelle Objekte erfühlen können. Die Bewegungen des Hand-Controllers werden von Lichtkreisen an beiden Seiten eingefangen. Außerdem ist ein Gyroskop verbaut, das Rotation und Bewegung erkennt. Spiele steuert man mit vier Tasten, die an den Fingerspitzen platziert wurden.

Der Hapto-Controller funktioniert mit VR-Headsets wie Samsungs Gear VR, Oculus Rift, Cardboard von Google und HTC Vive auf PC und Android per Bluetooth. Support für iOS, PSVR und Hololens soll folgen. Spiele, die den Open-Source-Standard OSVR unterstützen, funktionieren mit dem Hapto-Controller. Der finale Preis für den Hapto-Controller soll bei 250 US-Dollar liegen, der Indiegogo-Vorbestellerpreis beträgt 150 US-Dollar.