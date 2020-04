Hardware-Fehler: Intels 2,5-GBit-Ethernet konnte kein richtiges 2,5 GBit

Intels Ethernet-Controller I225-V hält in der ersten Revision die IEEE-Spezifikation 802.3 zur Übertragung von 2,5 Gigabit pro Sekunde nicht ein. Als Folge wechseln die betroffenen Chips im Zusammenspiel mit den meisten Routern und Switches in einen langsameren Modus mit 1 GBit/s.

Den Fehler hat Intel laut eigenen Angaben in einer zweiten Revision (I225-V v2) behoben, die seit März 2020 vom Band läuft. Mainboard-Hersteller sollen zügig auf die neue Revision umgestiegen sein – in Kürze erscheinen die Z490-Platinen mit der CPU-Fassung LGA1200 für Intels Core-i-10000-Prozessoren alias Comet Lake-S. Anfänglich produzierte Modelle mit dem I225-V v1 sollen nicht in den Handel gelangen.

Paketpausen zu hoch

Konkret beherrscht der alte I225-V v1 (Codename Foxville) nur eine minimale Pause von 8 Byte zwischen dem Senden von zwei Paketen (Inter Packet Gap, IPG), wie es die Spezifikation von 1 GBit/s vorgibt. Der IEEE-Standard 802.3 sieht bei NBase-T, also auch 2,5 GBit/s, zwar Pausen von 12 Byte Länge vor, sagt aber auch klar, dass man wegen Netzwerkeffekten mit verkürzten Pausen (IPG Shrinkage) bis herunter zu 5 Byte Länge rechnen muss.

Senden die Gegenstellen nun mit 5-Byte-Pausen, dann sackt der effektive Ethernet-Durchsatz bei NBase-T mit 2,5 GBit/s wegen zahlreicher Retransmissions nicht etwa nur um, sondern auf 1 bis 10 MBit/s herunter, also ein 2500stel bis 250stel. Laut einer Kompatibilitätsliste von Intel übertragt der I225-V v1 nur im Zusammenspiel mit zwei Routern 2,5 GBit/s: Asus‘ Rapture GT-AX11000 und Netgears Nighthawk AX12 beziehungsweise RAX120. Im chinesischen Forum XFastest kursiert eine Intel-Folie, laut der mehrere PCs mit dem I225-V v1 untereinander 2,5 GBit/s übertragen können.

Intels jüngster Netzwerktreiber enthält eine Erkennung, ob der Durchsatz bei 2,5 GBit/s einbricht, und schaltet in einem solchen Fall automatisch in den 1-GBit/s-Modus.

[Update, 29.4.20, 12:00 Uhr:] Mainboard-Hersteller versichern, dass Platinen mit dem alten I225-V v1 nicht in den Handel gelangen sollen. Wir haben die Meldung entsprechend angepasst. (mma)