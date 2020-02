Haufen mit Herz: Android-Nutzer bekommen kombinierte Emojis

Wenn ein Gefühl nicht ausreicht: Android-Nutzer bekommen kombinierte Emojis, die sie als Sticker versenden können. Google nennt die neue Funktion Emoji-Kitchen. Damit wird aus dem lächelnden Herz mal eben ein Herz mit Cowboyhut. Und der Brillen-Nerd kann Herzchen-Knutscher verschicken.

Zur Verfügung steht die Gefühls-Küche laut einem Google-Blogbeitrag ab sofort. Die Auswahl wird im normalen Gboard angezeigt. "Damit bekommt deine Tastatur eine noch größere Bandbreite an Gefühlen." Am heutigen Valentinstag könnte man also schon einen braunen Haufen mit Herz verschicken – wenn das keine Romantik ist.

117 ganz neue Emojis hat das Unicode-Konsortiums für dieses Jahr angekündigt. Die gibt es für alle Systeme. Der Fokus liegt auf Diversität: So erscheint eine Transgender-Flagge aber auch ein Mann mit Baby auf dem Arm.

heise online daily Newsletter Keine News verpassen! Mit unserem täglichen Newsletter erhalten Sie jeden Morgen alle Nachrichten von heise online der vergangenen 24 Stunden. Newsletter jetzt abonnieren

(emw)