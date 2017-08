c't, iX, Mac & i, c't Fotografie, Make und Technology Review stehen in den digital aufbereiteten Versionen bei Heise Select zur komfortablen Lektüre im Browser bereit.

Im gedruckten Heft zum Durchblättern, als PDF im Original-Layout, per interaktivem Lesemodus in der App – und geräteunabhängig im Web-Browser: Seit kurzem lassen sich die Heise-Zeitschriften c't, iX, Mac & i, c't Fotografie, Make und Technology Review überall auf der Welt auch ohne spezielle App öffnen – nämlich bei Heise Select.

Sie können sich als Digital- respektive Plus-Abonnent einloggen und die HTML-Artikel bequem nach unten durchscrollen. Per Mausklick blättern Sie zum vorherigen oder nächsten Artikel, rufen jederzeit den Heftinhalt auf oder setzen Lesezeichen, die über Ihren Account synchronisiert werden und auf jedem Gerät bereit stehen.

Jeder einzelne Artikel wird nach der abgeschlossenen Heftproduktion manuell aufbereitet. Bei der Gelegenheit fügen die KollegInnen externe und interne Links (etwa zu enthaltenen Textkästen) hinzu, bereiten Bilder und Tabellen auf, damit sie sich vergrößern und bequem durchscrollen lassen. Zu manchen Artikeln werden zusätzliche Bilder und Videos angefertigt.

Die Bedienung ist bei allen Magazinen einheitlich. Wer nicht eingeloggt ist, sieht stets einen Anriss des Artikels. Mit einem Klick lässt sich eine PDF-Kopie davon im Heise-Shop erwerben oder auf Wunsch ein Abo der jeweiligen Zeitschrift abschließen. Mit diesem Account können Sie dann auch die jeweilige Magazin-App für iOS, Android oder Kindle Fire verwenden.

Wer mag, schreibt einen Leserbrief an die Redaktion oder empfiehlt einen Artikel per c't Shariff seinen Freunden und Followern bei Facebook, Twitter oder Google Plus.

Wenn Sie Fragen oder Verbesserungsvorschläge zu Heise Select haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Leserservice. (se)