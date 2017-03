Der Kontakt zwischen Leser und Redaktion findet gewöhnlicherweise fast ausschließlich per E-Mail statt. Auf der CeBIT aber stehen Redakteure aller Heise-Medien Frage und Antwort – besuchen Sie uns in Halle 6.

Am 20. März beginnt die CeBIT, und auch Heise Medien ist wieder mit den Redaktionen von c't, iX, Mac & i, Make und heise online vertreten. Am Stand B16 in Halle 6 finden Sie zudem die Security Plaza, hier wird es diverse Vorträge zum Thema Sicherheit geben.

Wie gewohnt können Sie bei uns am Stand den Antrag auf die Zertifizierung ihres PGP-Key abgeben oder sich selbst einen Schlüssel für die sichere E-Mail-Kommunikation erzeugen. Weiter haben wir eine VR-Demo aufgebaut: Spielen Sie Holoball VR – und zwar mit drei verschiedenen VR-Systemen: HTC Vive, Oculus Rift und Playstation VR. So können Sie selbst entscheiden, welches System die beste VR-Experience bietet.

Die heiseshowXXL findet ebenfalls wieder statt. Fast 40 einzelne Punkte haben wir auf der Agenda, das komplette Programm finden Sie in der Tabelle. Wie gewohnt zeichnen wir am Freitag den c't uplink auf, fassen täglich ab 16 Uhr die Ereignisse des CeBIT-Tages zusammen und spielen mit Ihnen ab 17 Uhr zum Messeausklang IT-Jeopardy. Alle Veranstaltungen streamen wir live ins Netz.