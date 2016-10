(Bild: Screenshot via Joanna Stern)

Gerüchteküche und Vorabberichte stimmten: Der 27. Oktober wird neue Hardware aus Cupertino bringen. Apple verschickte Einladungen an Medienvertreter.

Apple wird am 27. Oktober, also am Freitag nächster Woche, neue macOS-Hardware zeigen. Ein Einladungsschreiben per E-Mail erreichte am Mittwochabend Medienvertreter in den USA. Details zu den vorzustellenden Produkten enthält die Nachricht traditionell nicht, sie ist allerdings mit "Hello again" überschrieben. Mit einem "Hello"-Bildschirm hatte Apple 1984 einst auch den ersten Macintosh eingeführt.

Großer Bedarf an neuen Macs

Beobachter erwarten mindestens neue MacBook-Pro- sowie MacBook-Air-Modelle, vielleicht aber auch neue iMacs, Mac minis oder Mac Pros. Zubehör hatte Apple ebenfalls schon länger nicht mehr aktualisiert – so gibt es Spekulationen über neue AirPort-WLAN-Basisstationen und einen externen Bildschirm mit 5K-Auflösung. Apple hatte seine Macs seit längerem nicht mehr aktualisiert.

Das neue MacBook Pro soll mit einer neuartigen OLED-Funktionstastenleise sowie einem Touch-ID-Fingerabdrucksensor kommen, heißt es in Expertenkreisen. Zudem werde Apple auf USB-C setzen und darüber Thunderbolt 3 laufen lassen. Geplant sind angeblich wieder zwei Modelle mit 13 und 17 Zoll. Das MacBook Air soll weniger stark verändert werden, aber nur noch in einer 13-Zoll-Variante kommen, die ebenfalls über USB-C-Anschlüsse verfügt.

Apple-Keynote-Termin kursierte vorab

Das üblicherweise gut informierte IT-Blog Recode hatte den 27. Oktober für die nächste Apple-Keynote vorab bestätigen können. Für den Termin verschob Apple extra die ursprünglich für diesen Tag vorgesehenen Quartalszahlen – der Bekanntgabe findet nun am 25. Oktober statt. Als Veranstaltungsort hat sich Apple den eigenen Campus in Cupertino ausgesucht – vermutlich wird der Townhall-Saal, der über die Jahre einige spannende neue Produktvorstellungen erleben konnte, zum letzten Mal eingesetzt, bevor Apple nächstes Jahr in seinen neuen Campus 2 zieht.

Bild 1 von 7 Vom Quadra bis zum Röhren-Mac Pro (7 Bilder) Quadra 610 Eine der zahlreichen Desktop-Maschinen, die Apple in den Neunzigerjahren auf den Markt brachte. Revolutionäres Design war das nicht. (Bild: Apple)

(bsc)