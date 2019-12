Hemd diagnostiziert Krankheiten

Wenn es im Bauchbereich grummelt, kann das Vieles bedeuten – von der leichten Verstimmung über problematische Erkrankungen. Doch was wollen uns Magen und Darm wirklich konkret sagen? Ein mit Sensoren bestücktes Kleidungsstück könnte hier künftig eine konkrete Diagnostik erlauben, ohne dass Eingriffe vorgenommen werden müssen. Das sogenannte GastroDigitalShirt, das Forscher an der Universität Erlangen entwickelt haben, ist ein kurzärmeliges Hemd mit acht Mikrofonen, das zusammen mit einem angeschlossenen Minirechner Daten des Trägers sammelt, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Lauschangriff auf den Darm").

Damit wollen die Forscher herausfinden, ob es aus der Langzeitaufzeichnung akustischer Signale aus dem Abdomen möglich ist, Rückschlüsse auf Erkrankungen zu ziehen. Dazu tragen die Probanden im Rahmen des Forschungsprojekts von Dr. med. Sarah Fischer das Gerät über mehrere Tage. So ergibt sich ein Geräuschprofil, wie sich der Magen-Darm-Trakt von Personen mit unterschiedlichen Symptomen – etwa Reizdarm oder andere chronisch-entzündliche Darmerkrankungen – "anhört".

Damit soll es dann künftig möglich sein, Daten zu vergleichen, um eine non-invasive Diagnostik zu erlauben. Auch den Krankheitsverlauf könnte man überwachen. "Mit unserem Projekt haben wir außerdem die Grundlage geschaffen, um individuelles Alltagsverhalten hinsichtlich des Einflusses auf die Krankheitsentwicklung zu bewerten", so die Forscherin, die Assistenzärztin in der Medizinischen Klinik 1 – Gastroenterologie, Pneumologie und Endokrinologie – ist. Fischer und ihr Team haben für ihr GastroDigitalShirt mittlerweile den Innovationspreis der Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten gewonnen.

(bsc)