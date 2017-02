Die smarten Leuchten von Philips erfüllen unter Umständen Qualitätsstandards nicht, hat das Unternehmen nun bekanntgegeben. Zurückgerufen werden drei Modellvarianten. Betroffene Kunden sollen sich mit dem Konzern in Verbindung setzen.

Philips hat Sicherheitsprobleme bei drei Varianten seiner Smart-Home-Leuchtenserie Hue eingestanden und fordert die betroffenen Kunden auf, sich mit dem Unternehmen in Verbindung zu setzen. Die Geräte, die sich mittels iPhone und HomeKit sowie per Android-App steuern lassen, erfüllen unter Umständen Qualitätsanforderungen nicht.

Betroffen sind demnach einzelne Modelle der Baureihen Fair (200 Euro), Still (140 Euro) und Being (140 Euro). Bei den drei Lampen handelt es sich um zwei Deckenleuchten und eine zur Deckenmontage vorgesehene Pendelleuchte, die weißes Umgebungslicht (warmweiß bis neutralweiß) liefern.

Laut Philips wurden "einige Fälle gemeldet", bei denen sich Produktteile gelöst haben oder abgebrochen sind – was bei Deckenleuchten natürlich äußerst unschön ist. Alle nach dem 7. November 2016 produzierten Lampen der betroffenen Modellreihen sollen nicht von den Problem betroffen sein – andere Hue-Produkte laut Philips ebenfalls nicht.

Produzierte Lampen bis zum 7. November 2016

"Als Vorsichtsmaßnahme und zur Einhaltung unserer Qualitätsstandards möchten wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen und das Problem beseitigen", so der Konzern. Besitzer der Produkte sollten prüfen, ob die bei ihnen im Einsatz befindlichen Produkte zum von Philips als betroffen gemeldeten Artikelnummernumfang gehören. Über einen Anruf beim Support (00800 744 547 75, Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr) kann dann eine Rückgabe beziehungsweise ein Austausch eingeleitet werden.

Die Artikelnummer findet man auf dem silbernen Etikett auf der Rückseite des Produktsockels. Hersteller Philips hat dazu ein PDF mit Hinweisen und den betroffenen Artikelnummern veröffentlicht. In dem Dokument ist auch nachzulesen, wie man die Lampen sicher von der Decke abnimmt beziehungsweise demontiert. Wie es zu dem Produktfehler kam, wurde von Philips bislang noch nicht kommuniziert.

[Update 01.02.17 12:50 Uhr:] Ein Sprecher von Philips teilte gegenüber Mac & i mit, dass dem Unternehmen keine Fälle bekannt sind, bei dem herunterfallende Teile beim Kunden bemerkt wurden, stattdessen sei dies in der Produktion erkannt worden, weshalb der Rückruf "prophylaktisch" erfolge.

Der Konzern bietet betroffenen Kunden neben der Austauschleuchte auch noch ein Philips Hue E27-Starterset im Wert von 199,95 Euro als Kompensationsgeschenk an. Besitzer der betroffenen Artikel aus der ersten Produktionscharge von Fair, Still und Being mit entsprechender Artikelnummer müssen sich dazu wie berichtet beim Kundenservice melden. (bsc)