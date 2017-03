Am letzten CeBIT-Tag fragen wir uns beispielsweise, ob man überhaupt Antiviren-Software braucht, was Sprachsteuerung im Smart Home taugt, was Enkeltricks und Fablabs sind und wie uns die letzte CeBIT im März denn gefallen hat?

Willkommen zum letzten Tag der #heiseshowXXL von der CeBIT 2017. Auch heute streamen wir den ganzen Messetag spannende Diskussionen und Vorträge live von unserem Messestand in Halle 6, B16:

heiseshowXXL live auf der CeBIT 2017 Freitag, 24.3. 10 Uhr Brauchen wir AV-Software?

Fabian A. Scherschel 11 Uhr Sprachassistenten im Smart Home

Nico Jurran 12 Uhr c’t uplink LIVE

Achim Barczok, Jan-Keno Janssen & Gäste 13 Uhr Maker Faire und die Fablab-Szene

Philip Steffan 14 Uhr Mit Fake News und Hass im Netz umgehen

Hannes Ley (#ichbinhier), Feli (Schmalbart Projekt), Joerg Heidrich 15 Uhr Der Enkeltrick in Unternehmen – wie Cybergangster ihre Maschen digitalisieren

Alexander Geschonneck 16 Uhr #heiseshow – das allerletzte Messefazit

Jürgen Kuri, Volker Zota, Philip Banse 17 Uhr IT-Jeopardy

Philip Banse, Volker Zota ... und tschüss!

Außerdem am Heise-Stand

Wie gewohnt können Sie bei uns am Stand den Antrag auf die Zertifizierung ihres PGP-Key abgeben oder sich selbst einen Schlüssel für die sichere E-Mail-Kommunikation erzeugen. Weiter haben wir eine VR-Demo aufgebaut: Spielen Sie "HoloBall VR" – und zwar mit drei verschiedenen VR-Systemen: HTC Vive, Oculus Rift und Playstation VR. So können Sie selbst entscheiden, welches System die beste VR-Experience bietet.

