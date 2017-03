Am zweiten CeBIT-Tag machen wir eine Bestandsaufnahme in Sachen Ransomware, gucken uns Festspeicher an, tauchen in den Linux-Kernel, basteln mit Calliope Mini, betrachten den Vertriebskanal Amazon & mehr.

Willkommen zum zweiten Tag der #heiseshowXXL von der CeBIT 2017. Auch heute streamen wir den ganzen Messetag spannende Diskussionen und Vorträge live von unserem Messestand in Halle 6, B16:

heiseshowXXL live auf der CeBIT 2017 Dienstag, 21.3. 10 Uhr Ransomware – eine Bestandsaufnahme

Dennis Schirrmacher 11 Uhr Festspeicher – von Flash bis NVMe-SSD

Lutz Labs 11.30 Uhr Smart-Factory und Industrie 4.0?, Aber mit Sicherheit!

Udo Schneider (Trend Micro), Martin Seiler (Heise Business Services)

[Sponsored] 12 Uhr Kernel-Log – aktuelle Entwicklungen beim Linux-Kernel



Thorsten Leemhuis 13 Uhr Calliope mini & BBC Micro Bit – Microcontroller für die Schule

Peter König 13.30 Uhr State of the Art-Schutz heute, morgen und übermorgen

Richard Werner (Trend Micro), Martin Seiler (HBS)

[Sponsored]

14 Uhr Facebook: Von jeglicher Verantwortung befreit?

Holger Bleich, Joerg Heidrich 15 Uhr



Amazon als profitabler Vertriebskanal

Johannes Ungerer 16 Uhr #heiseshow – das tägliche Messefazit

Martin Holland 17 Uhr IT-Jeopardy

Philip Banse, Volker Zota

Den Livestream können Sie im untenstehenden Player, auf unserem YouTube-Kanal oder bei Facebook verfolgen:





Außerdem am Heise-Stand

Wie gewohnt können Sie bei uns am Stand den Antrag auf die Zertifizierung ihres PGP-Key abgeben oder sich selbst einen Schlüssel für die sichere E-Mail-Kommunikation erzeugen. Weiter haben wir eine VR-Demo aufgebaut: Spielen Sie "HoloBall VR" – und zwar mit drei verschiedenen VR-Systemen: HTC Vive, Oculus Rift und Playstation VR. So können Sie selbst entscheiden, welches System die beste VR-Experience bietet.

