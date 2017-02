(Bild: Square Enix)

Nachdem Square Enix seine Schleich-Serie auf ein Episodenmodell umgestellt hatte, kann man nun die erste Staffel auch auf Disc erwerben. Zudem bringt ein Patch zahlreiche Neuerungen.

Square Enix schickt seinen Agenten 47 in einzelnen Missionen rund um den Erdball. Dazu wurde das Spiel Hitman im vergangenen Jahr in eine Serie verwandelt: Im monatlichen Rhythmus gibt es seitdem neue Missionen und Online-Wettbewerbe, die Spieler langfristig binden sollen. Für Fans der alten Komplettspiele gibts alle Folgen von 2016 jetzt gemeinsam auf einer Disc. Während die Umsetzungen für Windows und Xbox One mit drei zusätzlichen Missionen garniert wurden, können sich PS4-Spieler über neun neue Aufträge freuen.

Zum Start der Disc hat Square Enix das Spiel mit einem neuen Update 1.22 erweitert. Auf der PS4 und unter Windows schlägt der Download mit rund 2 GByte, auf der Xbox One mit etwa 8 GByte zu Buche. Mit ihm ist es möglich, das Spiel mit höherem Kontrast- und Farbumfang in HDR zu spielen. Das funktioniert mit allen Versionen für Windows, Xbox One S, PS4 und PS4 Pro, wenn man einen HDR-fähigen 4K-Fernseher anschließt.

PC-Anwender mit einer Grafikkarte von Nvidia müssen dazu das Spiel jedoch im DirectX11-Modus starten, weil nur dort der für HDR nötige Fullscreen-Modus unterstützt wird. Wer Hitman in 4K mit 60 Hz spielen will, muss zudem die volle Farbauflösung von RGB auf YUV 4:2:2 oder 4:2:0 reduzieren, weil HDMI 2.0 bei dieser hohen Auflösung und Bildwiederholrate nicht genügend Bandbreite für YUV 4:4:4 zur Verfügung stellt.

Kniffliger Profi-Modus

Spielerisch setzt Hitman verstärkt auf knifflige Schleichaufträge, die weniger action-lastig sind als noch im Vorgänger Hitman Absolution von 2012. In den riesigen Leveln hat der Spieler stets die Wahl, wie er seine Zielperson umbringt. Er muss dazu in verschiedene Outfits schlüpfen, damit er unerkannt an den Wachen vorbeikommt. Gelitten hat indes die Story, die die einzelnen Episoden zusammenhält. Den daraus resultierenden Motivationsmangel sollen Online-Wettbewerbe ausgleichen, in denen man sich mit anderen Spielern vergleicht.

Zudem bringt das Update 1.22 einen neuen Schwierigkeitsgrad "Professional" mit, der freigeschaltet wird, sobald Spieler den Mastery Level 20 für den jeweiligen Einsatzort erreicht haben. Entwickler IO Interactive hat für diesen Modus die KI überarbeitet und verspricht für das erneute Spielen der Missionen schwierigere Herausforderungen. (hag)