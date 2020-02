Höher als die Space Shuttle: SpaceX will vier Weltraumtouristen ins All fliegen

SpaceX will in Kooperation mit Space Adventures Weltraumtouristen so tief ins All schicken, wie noch niemand zuvor. Das teilten die beiden Unternehmen mit. Space Adventures hat als einziger Anbieter bereits mehrere Touristen in den Weltraum gebracht und setzt nun auf die Raumkapsel Crew Dragon von SpaceX. Auf

dem geplanten Flug sollen vier Touristen ins All fliegen und dabei möglicherweise den aktuellen Höhenrekord für Weltraumtouristen brechen. Die angestrebte Entfernung zur Erde haben demnach keine Astronauten seit dem Gemini-Programm der USA mehr erreicht – natürlich mit Ausnahme der Apollo-Raumfahrer.

Erster bemannte Testflug steht bevor

Ende Januar hat SpaceX erfolgreich einen letzten großen Test vor dem ersten bemannten Weltraumflug in der Firmengeschichte absolviert. In wenigen Monaten soll nun der Flug zur Internationalen Raumstation folgen. Es wäre der erste, der von einem privaten Unternehmen durchgeführt würde. Die NASA hatte dafür SpaceX sowie Boeing mit der Entwicklung beauftragt und will auf diesem Weg endlich die Abhängigkeit von russischer Technik beenden. Zuletzt scheint SpaceX dem Ziel näher gekommen zu sein, als der krisengeschüttelte Konkurrent. Nun wird dazu deutlicher, welche weiteren Pläne der Konzern von Elon Musk verfolgt.

Ein Datum für den geplanten Touristenflug nannten die beiden Partner nicht, aber einige andere Informationen gibt es bereits. So kann der geplante Flug doppelt so hoch ins All fliegen wie jeder andere Weltraumtourist der ISS-Besucher zuvor, zitiert die Nachrichtenagentur AP. Die Raumstation umkreist die Erde in einer Entfernung von 400 Kilometern. Die doppelte Distanz wäre also auch deutlich höher als die maximale Höhe eines Space Shuttles (560 Kilometer). Damit geht es auch um ganz andere Entfernungen als die geplanten Angebote von Virgin Galactic und Blue Origin, die Touristen an die Grenze des Weltraums in bis zu 100 Kilometern Höhe bringen wollen.

Kein Pilot vorgesehen

Dem Register gegenüber erklärte ein Sprecher von Space Adventures, dass der Flug voll autonom durchgeführt werden soll. Neben den vier Touristen soll auch kein Pilot an Bord sein. Insgesamt ist demnach ein bis zu fünf Tage langer Weltraumflug geplant. Ein Besuch bei der ISS sei aber nicht vorgesehen. Wie viel der Flug kosten wird, teilten die Unternehmen nicht mit, Experten gehen aber von Preisen in zweistelliger Millionenhöhe aus.

SpaceX kündigt schon seit Jahren an, zahlende Weltraumtouristen ins All zu fliegen. Im Februar 2017 erklärte das Raumfahrtunternehmen, bereits 2018 zwei Privatleute zum Mond schicken zu wollen. Dafür war demnach bereits eine "beträchtliche Summe" bezahlt worden, das Training sollte schon 2017 beginnen. Daraus wurde aber bekanntlich nichts und zuletzt kündigte das Unternehmen nicht weniger vollmundig an, den japanischen Milliardär Yusaku Maezawa um den Mond zu schicken. Der sucht dafür gegenwärtig weibliche Begleitung. Space Adventures wiederum hat als Vermittler einige Erfahrung. Das Unternehmen hatte 2011 Dennis Tito als ersten Weltraumtouristen überhaupt ins All gebracht. Es folgten sechs weitere, darunter der Canonical-Gründer Mark Shuttleworth. (mho)