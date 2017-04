(Bild: heise online)

Huaweis Tochter Honor segelt mit ihrem aktuellen Flaggschiff in neue Preisregionen: 550 Euro dürfte für die Zielgruppe ein ganz schöner Brocken sein. Dafür gibt es aber auch viel Smartphone.

Honor bringt mit dem Honor 8 Pro ein neues Oberklasse-Smartphone in Deutschland auf den Markt. Mit dem neuen Flaggschiff erkundet Honor eine bisher unbekannte Preisregion: Für 550 Euro gibt es ein technisch sehr gut ausgestattetes und ansprechend gestaltetes Smartphone. Das Phablet, das in China bereits in ähnlicher Ausstattung als Honor V9 verkauft wird, ist ab Ende April im Online-Handel erhältlich. Neu für Honor ist der Vertrieb über einen Netzbetreiber: In Deutschland wird es das Honor 8 Pro auch bei O2 geben.

Innere Werte

Dabei muss sich das Honor 8 Pro nicht vor Huaweis neuem Spitzengerät P10 verstecken: Es sieht dem Schwestermodell aus dem Mutterkonzern nicht nur sehr ähnlich, in Punkten wie Arbeitsspeicher oder Auflösung liegt das Honor sogar vorne. Auch neben den Flaggschiffen der Konkurrenz macht das Smartphone auf dem Papier eine gute Figur. "Ich glaube, wir bieten mit dem Honor 8 Pro wieder ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und können mit den großen Jungs locker mithalten", sagte Honors Deutschlandchef Marco Eberlein bei der Vorstellung des Smartphones am Mittwoch in Berlin.

Honor packt viel Spitzentechnik in das mit knapp 7 Millimeter recht dünne Aluminiumgehäuse. Dem aktuellen Achtkern-SoC Kirin 960 stehen 6 GByte Arbeitsspeicher zur Verfügung. Dazu kommen 64 GByte Speicher für System, Apps und Dateien, die sich mittels eine MicroSD-Karte um 256 GByte erweitern lassen. Der Slot für die MicroSD-Karte nimmt wahlweise auch eine zweite Nano-SIM auf.

Die Grafikeinheit unterstützt die Vulkan-API, was vor allem der Performance bei Spielen und Virtual Reality zugute kommen soll. Für Letzteres lässt sich die Schachtel des Honor 8 Pro in eine einfache Cardboard-Halterung verwandeln. Das Smartphone selbst sollte mit VR-Anwendungen gut zurechtkommen: Das 5,7"-Display hat mit 2560 × 1440 Pixel eine für VR ausreichende Auflösung. Mit einer Akku-Kapazität von 4000 mAh soll das Smartphone auch lange durchhalten.

Auch in der Mittelklasse tut sich bei Honor wieder was: Das Anfang des Jahres eingeführt Honor 6X bekommt mit dem Honor 6S einen kleinen Bruder. Unter dem HD-Display (1280 × 720 Pixel) mit 5 Zoll Diagonale stecken ein Achtkern-SoC von Qualcomm (Snapdragon 435) und 3 GByte Arbeitsspeicher. Für System, Apps und Dateien stehen 32 GByte zur Verfügung. Die Hauptkamera knipst Bilder mit 13 Megapixel. Das Honor 6S – in China seit Ende 2016 als Huawei Enjoy 6S verfügbar – ist ab dem 24. April für 239 Euro online erhältlich.

Vertriebspartner O2

Als neuen Vertriebspartner konnte Honor den Mobilfunkanbieter O2 gewinnen. Das Honor 8 Pro ist ab sofort in Honors Online-Shop vmall.eu und bei O2 vorbestellbar, ausgeliefert wird ab dem 21. April. Drei Tage später ist Honors Flaggschiff dann auch in ausgewählten O2-Shops erhältlich. Beim Netzbetreiber gibt es das Honor 8 Pro im Rahmen einer Tarifaktion zusammen mit dem Smartphone-Tarif O2 Free M oder einzeln. O2-Kunden können das Gerät auch in Raten abzahlen. Ende April will O2 dann auch das Honor 6X ins Sortiment nehmen, weitere Geräte sollen im Sommer folgen. Im Gegenzug vermarket Honor demnächst auch O2-Tarife in seinem eigenen Online-Shop.

Honor Smartphones April 2017 Modell Honor 6S Honor 8 Pro Betriebssystem Android 6 (Marshmallow) mit EMUI 4.1 Android 7 (Nougat) mit EMUI 5.1 Prozessor / Kerne Qualcomm Snapdragon 435

4× 1,4 GHz Cortex-A53 / 4× 1,1 GHz Cortex-A53 Hisilicon Kirin 960 OctaCore

4× 2,3 GHz Cortex-A72 / 4× 1,8 GHz Cortex A53 Grafik Adreno 505 Mali-G71 MP8 Arbeitsspeicher 3 Gbyte 4 GByte Flash-Speicher 32 GByte 64 GByte Wechselspeicher / max. MicroSD / 128 GByte MicroSD / 256 Gbyte Display 5“ Amoled HD 5,7“ IPS LCD QHD Auflösung (ppi) 1280×720 Pixel (293 ppi) 2560×1440 Pixel (515 ppi) Displayschutz 2.5D Glass Gorilla Glass 3 SIM 1× Nano SIM / 1× Nano SIM oder MicroSD WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1, A2DP 4.2, A2DP, LE Navigation A-GPS, GLONASS A-GPS, Glonass, Beidou USB-Anschluss Micro USB 2.0 USB 2.0 Typ C Akkukapazität 3020 mAh 4000 mAh Hauptkamera 13 MP f/2.2 Dual 12 MP f/2.2 Frontkamera 5 MP f/2.2 8 MP Sonstiges Fingerabdrucksensor, UKW Radio,

3,5mm Audioklinke NFC, Fingerabdrucksensor,

3,5mm Audioklinke Abmessungen (H × B × T) 143.5 x 70 x 7.6 mm 157×77,5×7 mm Gewicht 138 g 184 g Farbvarianten Grau, Silber, Gold Schwarz, Gold, Blau Markteinführung 24. April 2017 21./24. April 2017 Preis (UVP) 239 Euro 549 Euro

