Honor View 20: Huawei-Tochter zeigt neues Spitzenmodell in Las Vegas

Honor nutzt die CES, um den US-Medien einen Blick auf das neue Honor View 20 zu erlauben. Das neue Top-Smartphone der Huawei-Tochter wird in zwei Wochen offiziell vorgestellt. In Las Vegas hat der Hersteller nun erste Details über die Ausstattung der internationalen Modelle verraten. Das Honor View 20 mit dem neuen Kirin 980 SoC wird in den USA und Europa in zwei Speicherausstattungen mit sechs oder acht GByte RAM sowie 128 oder 256 GByte Flashspeicher auf den Markt kommen.

Der 48-MP-Kamera steht eine Stereokamera für Tiefeinformationen zu Seite. (Bild: heise online)

Auffälligstes Merkmal des neuen Honor View 20 ist der kleine Display-Ausschnitt für die Linse der Frontkamera. Der Hersteller verzichtet hier auf die übliche Notch und setzt die Kamera stattdessen in ein Loch im Display. Der Verzicht auf die Notch soll das Verhältnis von Display und Gehäuse verbessern – ein Wert, mit dem sich Hersteller derzeit miteinander messen.

Das Honor View 20 wurde auf der CES mit Android 9 "Pie" angekündigt. Als Oberfläche kommt die Magic UI 2.0 zum Einsatz, die die bisherige EMUI-Oberfläche ersetzt. Zu Preisen und dem Datum der Markteinführung macht der Hersteller noch keine Angaben. Einem unbestätigten Bericht zufolge soll der Preis für das 6-GByte-Modell in Europa zwischen 550 und 600 Euro liegen, das 8-GByte-Modell zwischen 650 und 700 Euro.

Honor View 20 Betriebssystem Android 9 (Pie) Magic UI 2.0 (EMUI 9.0) Prozessor / Kerne HiSilicon Kirin 980 Octacore

2x ARM Cortex A76 2,6 GHz

2x ARM Cortex A76 1,9 GHz

4x ARM Cortex A55 1,8 GHz GPU Mali-76 MP10 Arbeitsspeicher 6 GB / 8 GB Flash-Speicher 128 GB / 256 GB Wechselspeicher / max. – Display 6,4“ IPS LCD FullHD+ Auflösung (ppi) 2310×1080 (398 ppi) SIM 2× Nano SIM LTE / UMTS LTE Cat. 6 bis 300 Mbit/s WLAN 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band Bluetooth 5.0 A2DP, aptX HD, LE Navigation GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS USB-Anschluss USB 3.1 Typ C Super Charge Akkukapazität 4000 mAH Hauptkamera 48 MP f/1.8

3D-Stereokamera Frontkamera 25 MP f/2.0 Gehäuse Glas/Aluminium Abmessungen (H × B × T) 157×75×8.1mm Gewicht 180g Sonstiges NFC, 3.5mm Audio, InfrarotFingerabdrucksensor Farbvarianten Blau, Schwarz Preis (UVP) ??? Erhältlich ab Januar 2019

(vbr)