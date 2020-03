"Horizon Zero Dawn": PS4-Blockbuster erscheint für den PC

PC-Spieler können sich auf einen weiteren PS4-Hochkaräter freuen: "Horizon Zero Dawn" wird im Sommer für den PC erscheinen. Das Actionspiel führt die Spieler in eine postapokalyptische Zukunft, in der sich Menschenstämme mit Robo-Dinos herumschlagen.

Horizon Zero Dawn ist nun schon der zweite PS4-Exklusivtitel, der PC-Spielern innerhalb kurzer Zeit versprochen wurde. Auch "Death Stranding" von Hideo Kojima wird für Windows veröffentlicht. Wie Death Stranding setzt auch Horizon Zero Dawn auf die Decima Engine, die von Horizon-Entwickler Guerilla Games selbst entwickelt wurde.

Im Vergleich zu Death Stranding ist die Portierung von Horizon Zero Dawn aber noch bemerkenswerter. Zero Dawn war nämlich nicht nur ein PS4-Exklusivtitel, sondern sogar ein First-Party-Titel: Das niederländische Entiwcklerstudio Guerilla Games gehört seit 2005 zu Playstation-Hersteller Sony und hat unter anderem die Killzone-Reihe entwickelt.

Horizon Zero Dawn: Darum geht es

Uncharted und God of War bleiben exklusiv

Dass Sony selbst Spiele auch für den PC veröffentlicht, ist eine absolute Ausnahme. Namhafte Spielereihen wie Uncharted und God of War sind nach wie vor nur auf der Playstation verfügbar. In einem Blog-Eintrag zur PC-Portierung von Horizon Zero Dawn erweckt Sony nicht den Eindruck, dass sich daran bald etwas ändern wird: Man solle nicht davon ausgehen, dass nun jedes PS4-Exklusivspiel für den PC erscheinen wird, schreibt Sony-Manager Hulst darin.

Horizon Zero Dawn kam Anfang 2017 für die Playstation in den Handel. Auf den ersten Blick fällt die umwerfende Grafik auf, mit der Guerilla Games seine offene Spielwelt in Szene gesetzt hat. Gelobt wurde das Actionspiel auch für die Protagonistin "Aloy", die sich mit Bogen und Speer gegen die Dino-Monster zur Wehr setzt. Horizon Zero Dawn wurde über zehn Millionen Mal verkauft.

Guerilla Games hat bereits eine Steam-Seite zu Horizon Zero Dawn angelegt. Ein fester Release-Termin fehlt dort aber ebenso wie die Systemanforderungen.

