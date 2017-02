In Horizon: Zero Dawn kämpft der Spieler mit Speer und Bogen gegen Riesen-Roboter. Guerilla Games verknüpft die ungewöhnliche Prämisse mit einer tollen Spielwelt und einer Geschichte, die sich nicht auf die Hauptmissionen beschränkt.

Am 1. März erscheint Horizon: Zero Dawn exklusiv für die Playstation 4. Im c't-Test besticht das Action-Abenteuer durch eine wunderschöne Spielwelt und eine spannenden Geschichte, die sich auch in den liebevoll erzählten Nebenmissionen entwickeln kann. So schön ist die Robo-Steinzeit von Zero Dawn, dass man gerne einfach nur durch Wald und Wiesen reitet und staunt.

Die gute technische Umsetzung auf der Playstation 4 trägt ihren Teil dazu bei, auch wenn kleinere Probleme wie nervige Animationsschleifen oder kurze Blackscreens nicht ganz ausbleiben. Bis zum Verkaufsstart will das Entwicklerstudio Guerilla Games noch einen Patch anbieten, der diese kleineren technischen Unzulänglichkeiten hoffentlich beseitigt.

