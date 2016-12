Mit der Zerotech Dobby und der AirSelfie versuchen gleich zwei Mini-Drohnen die Selfie-Sticks obsolet zu machen. Sie passen in eine Hosentasche und lassen sich über ein Smartphone steuern.

Mini-Drohnen, die über ein Android- oder iOS-Smartphone gesteuert werden können, wollen künftig Selfie-Sticks überflüssig machen. Die kompakten Geräte lassen sich in der Hosentasche transportieren und werden daher als Hosentaschen-Drohnen bezeichnet. Während die Dobby von Zerotech in China mit ihren vier ausklappbaren Rotoren schon im Handel erhältlich ist, handelt es sich bei der AirSelfie um ein Kickstarter-Projekt der britischen AirSelfie Holdings Ltd.

Zerotech Dobby



Die Dobby des chinesischen Herstellers Zerotech will den Selfie-Stick ersetzen. Mit einem Gewicht von knapp 200 Gramm zählt die Dobby zu den leichten Drohnen unter 250 Gramm Betriebsgewicht. Kleindrohnen wie diese sollen auch in Zukunft in Deutschland ohne Plakette fliegen dürfen. Die Dobby besitzt keine eigene Fernsteuerung, sondern wird über ein Smartphone gesteuert. Die dafür benötigten Apps sind kompatibel mit Android-Systemen ab 4.3 oder iOS-Systemen ab 8.0.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Quelle: Zerotech

Die Minidrohne kann bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C und Windgeschwindigkeiten bis zu 28 km/h betrieben werden. Sie soll bis zu einer maximalen Höhe von 3000 Metern über dem Meeresspiegel flugfähig sein. Damit ist sie auch für den Einsatz im Gebirge geeignet. Die Dobby misst im Betriebszustand 13,5 × 14,5 × 3,7 Zentimeter. Für den Transport lässt sie sich auf 13,5 × 6,7 × 3,7 Zentimeter zusammenklappen. Sie liefert Bilder mit einer Auflösung von 13 Megapixel sowie 1080p-Full-HD-Videos. Der interne Speicher fasst 16 Gigabyte. Die Dobby ist in Deutschland bei zahlreichen Online-Händlern zum Preis von etwa 350 Euro erhältlich.

AirSelfie

Auch bei der AirSelfie handelt es sich um eine kompakte und mit einer Kamera ausgestattete Drohne, die als Ersatz für einen Selfie-Stick angeboten wird. Sie wird von der AirSelfie Holdings Ltd in London über ein Kickstarter-Projekt finanziert, das schon vor Ablauf zehnfach überzeichnet war. Mit einem Gewicht von nur 52 Gramm wiegt die AirSelfie nur etwa ein Viertel der Dobby. Genau wie diese soll sie über eine Android- oder iOS-App gesteuert werden. Der über WLAN erreichbare Aktionsradius wird mit 20 Metern angegeben. Der Antrieb der Drohne erfolgt über vier Propeller, die im Gehäuse geschützt angeordnet sind.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Quelle: AirSelfie

Die eingebaute Kamera bietet fünf Megapixel und kann acht Bilder in Folge aufnehmen. Auch Videos soll sie aufnehmen können. Bei einem Gesamtgewicht von 52 Gramm fällt die Batterie mit 240 mAh sehr klein aus. Als Ausgleich ist eine Powerbank in der Transportbox zum Nachladen vorgesehen. Eine 4 GB microSD-Karte dient als Speicher. Die AirSelfie soll im Frühjahr 2017 zum Preis von etwa 225 Euro verfügbar sein. (ssi)