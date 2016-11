Die Hotel-Suchmaschine Trivago will mit einem Börsengang in den USA insgesamt 400 Millionen US-Dollar erlösen. Das Unternehmen gehört seit 2012 mehrheitlich dem US-Reiseanbieter Expedia, der seine Anteile behalten will.

Die europäische Hotel-Suchmaschine Trivago will in den USA an die Börse gehen. In dem Börsenprospekt wurde der angestrebte Erlös auf 400 Millionen US-Dollar beziffert. Dabei könnte es sich jedoch auch um einen Platzhalter-Wert handeln, der sich später noch ändert. Trivago bietet die Möglichkeit, Preise für einzelne Hotels bei verschiedenen Anbietern zu vergleichen. Die in Deutschland gegründete Firma gehört seit 2012 mehrheitlich dem US-amerikanischen Online-Reiseanbieter Expedia, der beim Börsengang seine Anteile behalten will.

Dem Börsenprospekt zufolge schrieb Trivago in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Verlust von 57,8 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 657,4 Millionen US-Dollar. (dpa) / (mho)