Huawei Mate 30 Pro: Google-freies Handy in Spanien verfügbar

Huawei verkauft das Mate 30 Pro in begrenzter Stückzahl in Spanien. Das Handy ohne Google-Dienste wird in einem Laden in Madrid für 1100 Euro angeboten, eine Online-Bestellung ist nicht möglich. Es ist das erste europäische Lebenszeichen des Mate 30 Pro seit seiner Vorstellung am 19. September in München.

Seit dem Mai darf Huawei aufgrund eines US-Embargos keine neuen Handy-Modelle mit Google-Diensten auf den Markt bringen. Das Mate 30 Pro ist eines der ersten Huawei-Handys, bei dem diese Android-Blockade eintritt. Ob Handys ohne Google Maps, Gmail und den Play Store in Europa überhaupt konkurrenzfähig sind, ist fraglich.

Es war also kaum verwunderlich, dass es nach der Vorstellung ruhig um die neuen Mate-Modelle von Huawei wurde. Es ist möglich, dass Huawei nun mit dem limitierten Verkauf in Spanien probt, ob in Europa Interesse an den Google-freien Mobiltelefonen besteht. Informationen, ob und wann das Mate 30 Pro auch in Deutschland angeboten wird, gibt es nicht.

Eingeschränktes Android 10

Das Mate 30 Pro läuft mit Android 10 – allerdings darf Huawei nur die Open-Source-Variante nutzen. Das bedeutet, dass alle Google-Dienste fehlen, die unter anderem auch für die Anzeige von App-Benachrichtigungen genutzt werden. Wichtige Google-Anwendungen wie Maps oder Youtube sind ebenfalls nicht installiert. Huawei will sie mit eigenen Huawei Mobile Services ersetzen. Damit diese einen mit den Google-Diensten vergleichbaren Funktionsumfang bieten können, müssen aber auch die Entwickler von Apps mitspielen.

Huawei wurde von den USA im Rahmen des Handelsstreits mit China auf eine schwarze Liste gesetzt, die US-Unternehmen Geschäfte mit dem Telco-Riesen verbieten. Eine Sonderregelung zwischen Google und Huawei bedeutet, dass die Geschäftsbeziehungen derzeit zumindest eingeschränkt noch möglich sind.

Huawei kann Handys, die im Mai 2019 bereits auf dem Markt waren, weiterhin mit Sicherheits- und Funktionsupdates versorgen. Allerdings bekommt Huawei keine neuen Lizenzen mehr von Google zugeteilt. Alle zukünftigen Handys können also nur die eingeschränkte Open-Source-Fassung von Android nutzen.

Technische Daten Betriebssystem Android 9.0 Display 6.47", 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas, Aussparung, HDR Kamera hinten 40.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF, Laser-AF, Kontrast-AF, OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/30fps, Videos @720p/960fps (Kamera 1); 20.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 8.0MP, f/3.4, OIS, Teleobjektiv (Kamera 3); ToF (Kamera 4) Kamera vorne 32.0MP, f/2.0 Schnittstellen USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC, Infrarot-Port Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) SoC HiSilicon Kirin 980, 64bit CPU 2x 2.60GHz Cortex-A76 + 2x 1.92GHz Cortex-A76 + 4x 1.80GHz Cortex-A55 GPU Mali-G76 MP10 RAM 8GB Speicher 128GB (UFS 2.1), NM Card-Slot (shared, bis 256GB) Navigation A-GPS (L1/L5), GLONASS, BeiDou, Galileo (E1/E5a), QZSS (L1/L5) Modem GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE Cat 21/18 (1400Mbps/210Mbps) Frequenzbänder 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B34/B38/B39/B40) Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A, LTE-A Pro Akku 4200mAh, fest verbaut, kabelloses Laden (Qi, reversibel) Ladeleistung 40W (Huawei SuperCharge), 15W (kabellos) SAR-Wert 0.64W/kg Kopf, 0.99W/kg Körper Gehäuseform Barren Gehäusematerial Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Farbe schwarz Abmessungen 158x73.4x8.4mm Gewicht 192g SIM-Formfaktor Nano-SIM (1x shared) Besonderheiten Dual-SIM, IP68-zertifiziert Mehr Daten Weniger Daten

(dahe)