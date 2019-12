Huawei: Mate 30 Pro kommt nach Deutschland

Huawei verkauft das Mate 30 Pro bald auch in Deutschland. Das Spitzen-Smartphone des chinesischen Herstellers wird ab dem 12. Dezember in einer begrenzten Stückzahl exklusiv im Online-Shop von Mediamarkt verfügbar sein – wie viele Exemplare verkauft werden, verrät Huawei nicht. Das Mate 30 Pro soll 1100 Euro kosten.

Das Huawei Mate 30 Pro hat wegen US-Sanktionen keine Android-Lizenz. Wichtige Apps wie Google Maps, Gmail, Youtube und der Play Store fehlen also auf dem Gerät. Außerdem muss das Mate 30 Pro ohne die Google-Mobildienste auskommen, die unter anderem zum Anzeigen von Benachrichtigungen benötigt werden. Huawei will sie mit eigenen Huawei Mobile Services ersetzen. Damit diese einen mit den Google-Diensten vergleichbaren Funktionsumfang bieten können, müssen aber auch die Entwickler von Apps mitspielen.

Technische Daten Betriebssystem Android 10.0 Display 6.53", 2400x1176 Pixel, 16 Mio. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 6, Aussparung, HDR Kamera hinten 40.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF, Kontrast-AF, OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps, Videos @720p/7860fps (Kamera 1); 40.0MP, f/1.8, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 8.0MP, f/2.4, OIS, Teleobjektiv (Kamera 3); ToF (Kamera 4) Kamera vorne 32.0MP, f/2.0 (Kamera 1); ToF (Kamera 2) Schnittstellen USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 (aptX HD), NFC, Infrarot-Port Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (Display), Gesichtsscanner (3D) SoC HiSilicon Kirin 990, 64bit CPU 2x 2.86GHz Cortex-A76 + 2x 2.09GHz Cortex-A76 + 4x 1.86GHz Cortex-A55 GPU Mali-G76 MP16 RAM 8GB Speicher 256GB (UFS 3.0), NM Card-Slot (shared, bis 256GB) Navigation A-GPS (L1/L5), GLONASS, BeiDou, Galileo (E1/E5a), QZSS (L1/L5) Modem GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE Frequenzbänder 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19/B34/B39), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B66) Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A, LTE-A Pro Akku 4500mAh, fest verbaut, kabelloses Laden (Qi, reversibel) Ladeleistung 40W (Huawei SuperCharge), 27W (kabellos) Gehäuseform Barren Gehäusematerial Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Farbe schwarz Abmessungen 158.1x73.1x8.8mm Gewicht 198g SIM-Formfaktor Nano-SIM (1x shared) Besonderheiten Dual-SIM, IP68-zertifiziert Mehr Daten Weniger Daten

Open-Source-Android

Weil auf dem Huawei-Smartphone nur ein eingeschränktes Android läuft, war der Marktstart in Deutschland lange fragwürdig. Zuvor hatte Huawei das Mate 30 Pro nur vereinzelt in Europa verkauft. Beispielsweise waren einige Exemplare des Huawei-Handys in einem Laden in Madrid angeboten worden.

Die US-Regierung hat Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt, die US-Unternehmen die Zusammenarbeit nur mit Sondergenehmigung ermöglicht. Auch Android-Entwickler Google muss Huawei daher boykottieren. Handys, die im Mai 2019 bereits auf dem Markt waren, laufen weiterhin uneingeschränkt mit Android.

Allerdings bekommt Huawei keine neuen Lizenzen mehr von Google zugeteilt. Alle zukünftigen Handys können also nur die eingeschränkte Open-Source-Fassung von Android nutzen. Das Mate 30 Pro war eines der ersten Huawei-Handys, die ohne Google-Lizenz vorgestellt wurden. (dahe)