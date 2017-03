Das Huawei P10 lite gibt dem Käufer die Wahl zwischen einem MicroSD- und einem zusätzlichen SIM-Steckplatz. Ende März soll das Mittelklasse-Smartphone für 350 Euro im Handel sein.

Huawei hat mit dem P10 lite ein neues Mittelklasse-Smartphone angekündigt, das vor allem in der Dual-SIM-Ausführung spannend sein könnte. Käufer des 350 Euro teuren Geräts (UVP), das Ende März in Deutschland in den Handel kommen soll, können sich zwischen einem zweiten SIM- und einem MicroSD-Steckplatz entscheiden.

Davon abgesehen bietet das Huawei P10 lite solide Mittelklasse-Kost: Das 5,2 Zoll große IPS-Display löst in FullHD auf, 4 GByte Arbeitsspeicher und der hauseigene Octacore-Prozessor Kirin 658 dürften für flüssigen Betrieb sorgen. Das P10 lite wird mit Android 7.0 geliefert, über das Huawei seine eigene Benutzeroberfläche EMUI in Version 5.1 stülpt.

Keine Leica-Kamera, dafür in Blau

Um den Preis zu drücken, verzichtet Huawei bei der Budget-Variante des P10 auf eine Hauptkamera von Leica, stattdessen muss sich der Kunde mit einer 12-Megapixel-Kamera mit Phase Detection Autofocus zufrieden geben. Die Frontkamera für Selfies und Videotelefonate ist 8 Megapixel stark. Der Akku fasst 3000 mAh und soll sich in 90 Minuten aufladen lassen, der Fingerabdrucksensor befindet sich wie bei Huawei üblich an der Rückseite.

Etwas besonderes hat sich Huawei bei den Farbvarianten ausgedacht: Neben der schwarzen, weißen und goldenen Ausführung verkauft der chinesische Hersteller auch ein saphirblaues P10. Nur auf dieses Modell pinselt Huawei eine dünne Schicht, die wellenförmige Lichtspiegelungen auf die Rückseite zaubert - Geschmackssache.